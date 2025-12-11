Multi від Мінфін
11 грудня 2025, 8:16

Президент підписав державний бюджет на 2026 рік

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт про державний бюджет на 2026 рік. Відповідний запис з’явився у картці документу на сайті парламенту.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт про державний бюджет на 2026 рік.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Основні показники держбюджету

Доходи держбюджету у 2026 році становитимуть 2 трлн 918 млрд гривень, а видатки — 4 трлн 781 млрд гривень.

Граничний обсяг дефіциту збільшено майже на 6 млрд гривень — до 1,9 трлн гривень. Рівень дефіциту: 18,5% ВВП.

Серед видатків найбільшою статтею залишається сектор безпеки й оборони. Держава спрямовує на армію — 2,8 трлн гривень, це майже 60% від усіх видатків. З цієї суми 1,3 трлн гривень піде на грошове зарплати військовим. На озброєння та військову техніку — 709 млрд гривень.

Решта видатків будуть профінансовані за рахунок міжнародної допомоги.

Вперше з 2023 року передбачено збільшення соціальних стандартів:

  • мінімальна зарплата — з 8 000 грн до 8 647 грн;
  • загальний прожитковий мінімум — з 2 920 грн до 3 209 грн;
  • прожитковий мінімум для працездатних осіб — з 3 028 грн до 3 328 грн;
  • прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність — з 2 361 грн до 2 595 грн.

Зарплати для вчителів зростуть поетапно. На 30% з 1 січня та ще на 20% з 1 вересня. Тобто, за словами глави Мінфіну Сергія Марченка, до вересня наступного року зарплатня освітян буде складати до 30 тисяч гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Strain
Strain
11 грудня 2025, 8:36
#
То есть 8 лярдов на дороги Буковели президента утроили целиком и полностью?
Я тут кстати посчитал. Согласно военного бюджета в части зарплат военных более 1 млн человек должны получать 100 000 грн в месяц в течении года.
Или это всё та же схема? Один получает миллион, второй 20 000. В среднем мы получаем 510 000 грн! Це перемога.
+
+15
financialGenius
financialGenius
11 грудня 2025, 10:21
#
Конечно так и считают среднее по палате — на нуле по 20−30 к получают, тцкунам по 100 к, тыловым генералам по миллиону вот и вся математика …
