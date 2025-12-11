Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт про державний бюджет на 2026 рік. Відповідний запис з’явився у картці документу на сайті парламенту.
Президент підписав державний бюджет на 2026 рік
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Основні показники держбюджету
Доходи держбюджету у 2026 році становитимуть 2 трлн 918 млрд гривень, а видатки — 4 трлн 781 млрд гривень.
Граничний обсяг дефіциту збільшено майже на 6 млрд гривень — до 1,9 трлн гривень. Рівень дефіциту: 18,5% ВВП.
Серед видатків найбільшою статтею залишається сектор безпеки й оборони. Держава спрямовує на армію — 2,8 трлн гривень, це майже 60% від усіх видатків. З цієї суми 1,3 трлн гривень піде на грошове зарплати військовим. На озброєння та військову техніку — 709 млрд гривень.
Решта видатків будуть профінансовані за рахунок міжнародної допомоги.
Вперше з 2023 року передбачено збільшення соціальних стандартів:
- мінімальна зарплата — з 8 000 грн до 8 647 грн;
- загальний прожитковий мінімум — з 2 920 грн до 3 209 грн;
- прожитковий мінімум для працездатних осіб — з 3 028 грн до 3 328 грн;
- прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність — з 2 361 грн до 2 595 грн.
Зарплати для вчителів зростуть поетапно. На 30% з 1 січня та ще на 20% з 1 вересня. Тобто, за словами глави Мінфіну Сергія Марченка, до вересня наступного року зарплатня освітян буде складати до 30 тисяч гривень.
Коментарі - 2
Я тут кстати посчитал. Согласно военного бюджета в части зарплат военных более 1 млн человек должны получать 100 000 грн в месяц в течении года.
Или это всё та же схема? Один получает миллион, второй 20 000. В среднем мы получаем 510 000 грн! Це перемога.