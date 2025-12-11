ФГВФО вже виплатив клієнтам РВС Банку 57,3 млн грн відшкодування

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 10 грудня 2025 року уже виплатив вкладникам неплатоспроможного РВС Банку 57,3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що виплати гарантованого відшкодування розпочалися 24 листопада 2025 року, що відповідає законодавчо встановленому терміну (до 20 робочих днів з дня початку виведення банку з ринку).

Суми та порядок виплат

Загальна гарантована сума відшкодування в АТ «РВС Банк» становить 293,9 млн грн.

Наразі, під час роботи тимчасової адміністрації, ФГВФО першочергово виплачує кошти за:

Договорами банківського вкладу, термін дії яких сплив станом на кінець дня 4 листопада 2025 року.

Договорами банківського рахунку.

За цими категоріями виплаті підлягає 157,3 млн грн.

Джерело коштів: Фонд не фінансується з Держбюджету

Директор фінансовий Фонду Олена Нужненко розвіяла поширений міф про те, що виплати вкладникам є тягарем для платників податків.

«Попри поширений у суспільстві міф, виплати вкладникам неплатоспроможних банків і загалом функціонування системи гарантування вкладів не лягають додатковим тягарем на плечі платників податків, оскільки Фонд не фінансується з держбюджету», — зауважила вона.

За її словами, структура надходжень до Фонду складається переважно з:

Регулярних внесків банків-учасників (57,4% надходжень за 2024 рік).

Доходів від інвестування в державні цінні папери (облігації внутрішньої державної позики) (33,5% надходжень за 2024 рік).

Загальні надходження до Фонду за 2024 рік склали 14,8 млрд грн. На сьогодні системою гарантування накопичено понад 50 млрд грн ліквідних активів.

Передісторія

Як писав раніше «Мінфін», 4 листопада 2025 року Національний банк України ухвалив рішення про віднесення АТ «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних. Вже 5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію.