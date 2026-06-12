НБУ встановив курси на понеділок: долар подешевшав на 11 копійок

Національний банк України встановив на 15 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,8144 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 11 копійок.

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На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 44,81 грн. Це на 11 копійок менше, ніж і у п’ятницю (44,92 грн).

Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.​​​​​​26).

Водночас курс євро на п’ятницю встановлений на позначці — 51,85 грн, що на 2 копійки більше, ніж у п’ятницю (51,83 грн).

Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.​​​​​​26).

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