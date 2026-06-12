Національний банк України встановив на 15 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,8144 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 11 копійок.
12 червня 2026, 15:39
НБУ встановив курси на понеділок: долар подешевшав на 11 копійок
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Курс долара
На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 44,81 грн. Це на 11 копійок менше, ніж і у п’ятницю (44,92 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на п’ятницю встановлений на позначці — 51,85 грн, що на 2 копійки більше, ніж у п’ятницю (51,83 грн).
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
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Джерело: Мінфін
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