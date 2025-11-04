Нацбанк відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних

Правління Нацбанку 4 листопада 2025 року ухвалило рішення про віднесення АТ « РВС Банк» до категорії неплатоспроможних. Про це йдеться у повідомленні НБУ .

Причина ухвалення рішення

Рішення ухвалене у зв’язку з невиконанням Банком письмової вимоги Нацбанку щодо подання до НБУ доопрацьованого з урахуванням наданих зауважень Плану фінансового оздоровлення протягом визначеного строку, продовженням здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам кредиторів і вкладників, відсутністю дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану та приведення АТ «РВС Банк» своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НБУ, після віднесення його до категорії проблемних.

Як це вплине на банківський сектор

Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 1 жовтня 2025 року, отже, віднесення банку до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України.

Проблеми банку

29 липня 2025 року Правління НБУ, керуючись статтею 75 закону «Про банки і банківську діяльність», ухвалило рішення віднести АТ «РВС Баанк» до категорії проблемних.

Підставою для прийняття зазначеного рішення стало встановлення факту здійснення АТ «РВС Банк» ризикової діяльності, що становить загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів Банку, за такими ознаками:

неналежна організація системи внутрішнього контролю, включаючи систему управління ризиками;

порушення АТ «РВС Банк» два і більше разів протягом 30 календарних днів поспіль мінімальних значень нормативів достатності капіталу, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України;

систематичне оприлюднення та подання АТ «РВС Банк» до Нацбанку недостовірної інформації та звітності з метою приховування реального фінансового стану банку.

З дня віднесення АТ «РВС БАНК» до категорії проблемних банк продовжував здійснювати ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи, зокрема нормативи достатності капіталу, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності.

Що очікувати вкладникам

Кожен вкладник АТ «РВС Банк» отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам АТ «РВС Банк» станом на 21 жовтня 2025 року становить 456 млн грн.

Хто власник банку

Станом на 1 січня 2025 року ключовим власником Банку з часткою 99% акцій є громадянин України Олександр Стецюк.

Ще 1% акцій належить Катерині Демчак — доньці екснардепа від Блоку Петра Порошенка Руслана Демчака, який раніше очолював наглядову раду банку.

РВС Банк створили у 2015 році на базі неплатоспроможного Омега Банку, викупленого Українською бізнес-групою (UBG). UBG раніше контролювалася Демчаком та володіла Ерде Банком.