Фонд гарантування вкладів обрав інвестора для збанкрутілого РВС Банку

Фонд гарантування вкладів знайшов інвестора для виведення з ринку неплатоспроможного РВС Банку . На конкурс надійшло три заявки від потенційних учасників, однак ім'я переможця ФГВФО поки не розкриває. Про це йдеться в пресрелізі на сайті Фонду.

Що відомо про інвестора

«Фонд отримав три гідні пропозиції та обрав ту, що відповідає принципу найменших витрат», — йдеться в повідомленні.

Переможця конкурсу оприлюднять не пізніше ніж через п’ять робочих днів після укладення договору.

Серед потенційних претендентів на викуп РВС Банку були два українські банки Асвіо Банк й Таскомбанк Сергія Тігіпка та естонський фінтех Iute. Імʼя четвертого інвестора дізнатися не вдалося.

Три сценарії порятунку банку

Потенційним інвесторам та приймаючим банкам пропонується три можливі варіанти врегулювання ситуації з РВС Банком:

Продаж банку як цілісного активу.

Створення перехідного банку з подальшим його продажем.

Передача частини активів та зобов'язань приймаючому банку.

ФГВФО наголошує, що ці варіанти є вигіднішими, ніж повна ліквідація, для вкладників, кредиторів та системи гарантування вкладів загалом. Перемогу отримає лише та пропозиція, яка відповідатиме принципу найменших витрат для Фонду.

Переваги для інвесторів та позитивний досвід

Директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай підкреслила, що участь у врегулюванні вигідна і для самих інвесторів, оскільки це дає їм можливість масштабувати бізнес та розширити клієнтську базу.

Як приклад успішної співпраці вона навела кейс Комінвестбанку, частина активів та пасивів якого була передана приймаючому банку.

«Це дозволило не тільки зберегти кошти вкладників-фізичних осіб, а і забезпечити успішне задоволення вимог кредиторів сьомої черги — юридичних осіб. На початок листопада рівень задоволення їхніх вимог склав 83%», — повідомила Білай.

Передісторія

Як писав раніше «Мінфін», 4 листопада 2025 року Національний банк України ухвалив рішення про віднесення АТ «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних. Вже 5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію.