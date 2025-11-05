Multi від Мінфін
5 листопада 2025, 10:46

В РВС Банку запроваджено тимчасову адміністрацію

5 листопада розпочато процедуру виведення з ринку АТ «РВС Банк» шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з5.11.2025 року до 4.12.2025 року (включно). Про це йдеться у повідомленні банку.

5 листопада розпочато процедуру виведення з ринку АТ «РВС Банк» шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з5.11.2025 року до 4.12.2025 року (включно).

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Адміністрація в банку

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням усіх повноважень тимчасового адміністратора АТ «РВС Банк» призначено начальника управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Новикова Дениса Анатолійовича.

Що з виплатами

Про час та порядок виплат вкладникам Банку буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб www.fg.gov.ua, на веб-сайті Банку — rwsbank.com.ua та у відокремлених підрозділах Банку (РУ, філіях, відділеннях).

Читайте також: Нацбанк відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних

Нагадаємо

Тимчасову адміністрацію в АТ «РВС Банк» запроваджено на підставі рішення Правління Національного банку України від 4.11.2025.

Причина ухвалення рішення

Рішення ухвалене у зв’язку з невиконанням Банком письмової вимоги Нацбанку щодо подання до НБУ доопрацьованого з урахуванням наданих зауважень Плану фінансового оздоровлення протягом визначеного строку, продовженням здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам кредиторів і вкладників, відсутністю дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану та приведення АТ «РВС Банк» своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НБУ, після віднесення його до категорії проблемних.

Хто власник банку

Станом на 1 січня 2025 року ключовим власником Банку з часткою 99% акцій є громадянин України Олександр Стецюк.

Ще 1% акцій належить Катерині Демчак — доньці екснардепа від Блоку Петра Порошенка Руслана Демчака, який раніше очолював наглядову раду банку.

РВС Банк створили у 2015 році на базі неплатоспроможного Омега Банку, викупленого Українською бізнес-групою (UBG). UBG раніше контролювалася Демчаком та володіла Ерде Банком.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
parseval
parseval
5 листопада 2025, 11:41
#
Вивели один з небагатьох банків які займалися банк металами))
