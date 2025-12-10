Головні фінансові новини за середу, 10 грудня.
Головне за середу: ВВП прискорився, обшуки в податковій, срібло досягло $60
У третьому кварталі ВВП України прискорив зростання до 2,1%
Українська економіка демонструє ознаки пожвавлення, суттєво покращивши динаміку у другій половині року. Після стриманого росту на початку 2025-го, у третьому кварталі реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) збільшився на 2,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Україна домовилася про реструктуризацію ВВП-варантів на $2,6 млрд
Спеціальний комітет власників ВВП-варантів погодився на пропозицію України обміняти папери на суму $2,591 млрд на нові амортизовані єврооблігації України C із погашенням у 2030−2032 роках за коефіцієнтом 1,34 та виплатою грошової винагороди до 7%.
Масштабна облава на податківців: НАБУ проводить обшуки в центральному офісі та регіонах
Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) розпочали серію слідчих дій у приміщеннях Державної податкової служби (ДПС). Візити правоохоронців відбуваються як у головному офісі відомства в Києві, так і в його територіальних підрозділах.
47% всіх скарг до контакт-центру НБУ на роботу банків стосувалися блокування рахунків — Нацбанк
У третьому кварталі 2025 року Національний банк України опрацював значну кількість звернень, при цьому тема блокування та арештів рахунків стала однією з найгостріших проблем, з якою зіткнулися споживачі фінансових послуг.
Ціна срібла вперше за всю історію перевищила $60 за унцію
Біржові ціни на срібло перевищили $60 за унцію вперше за всю історію, свідчать дані товарної біржі Comex.
У вівторок, 9 грудня, ф'ючерси на цей метал із постачанням у березні збільшилися на 3,46% і на максимумі досягли $60,54 за унцію.
Коментарі