Головне за середу: ВВП прискорився, обшуки в податковій, срібло досягло $60

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) розпочали серію слідчих дій у приміщеннях Державної податкової служби (ДПС). Візити правоохоронців відбуваються як у головному офісі відомства в Києві, так і в його територіальних підрозділах.

47% всіх скарг до контакт-центру НБУ на роботу банків стосувалися блокування рахунків — Нацбанк

У третьому кварталі 2025 року Національний банк України опрацював значну кількість звернень, при цьому тема блокування та арештів рахунків стала однією з найгостріших проблем, з якою зіткнулися споживачі фінансових послуг.

Ціна срібла вперше за всю історію перевищила $60 за унцію