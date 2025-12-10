Multi від Мінфін
10 грудня 2025, 14:02

47% всіх скарг до контакт-центру НБУ на роботу банків стосувалися блокування рахунків — Нацбанк

У третьому кварталі 2025 року Національний банк України опрацював значну кількість звернень, при цьому тема блокування та арештів рахунків стала однією з найгостріших проблем, з якою зіткнулися споживачі фінансових послуг. Про це йдеться у Звіті про роботу зі зверненнями споживачів фінансових послуг за 3 квартал 2025 року.

47% всіх скарг до контакт-центру НБУ на роботу банків стосувалися блокування рахунків – Нацбанк
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Блокування рахунків: Ключові показники

У третьому кварталі 2025 року було опрацьовано 6 945 письмових звернень:

  • 1 048 звернень щодо державних банків,
  • 1 013 — щодо приватних банків,
  • 287 — щодо банків іноземних банківських груп.

Найпоширенішими питаннями, які стосувались діяльності банків, були:

  • питання щодо блокування та арештів рахунків — 583 звернення,
  • щодо кредитування у банках — 354 звернення,
  • шахрайства — 312 звернень,
  • щодо проблем з переказом — 285 звернень,
  • щодо врегулювання простроченої заборгованості - 124 звернення.

У третьому кварталі 2025 року було опрацьовано 7 804 усних звернення (дзвінки до контакт-центру). При цьому відносно діючих банків — 1 982 звернення.

За усними зверненнями (дзвінками) було зафіксовано 934 звернення щодо блокування та арештів рахунків, що склало 47% всіх скарг до контакт-центру НБУ на роботу банків.

Інші усні звернення:

  • інформація щодо статусу розгляду звернень — 874 звернення,
  • врегулювання прострочених боргів — 845 звернень,
  • кредитування військовослужбовців — 334 звернення,
  • неможливості обміняти/зняти валюту — 521 звернення.

У порівнянні з попереднім кварталом, кількість письмових звернень зросла на 197, тоді як кількість дзвінків до контакт-центру зменшилася на 558.

Частка звернень з ознаками порушень у державних банках становила 2%, а у приватних та іноземних банках — по 1,4%.

Чому банки блокують рахунки

Національний банк пояснює, що блокування рахунків або розірвання ділових відносин відбувається, коли банк виявляє підозрілі фінансові операції, які не відповідають наявній інформації про клієнта та його діяльність. У таких випадках служба внутрішнього фінансового моніторингу банку вимагає від клієнта надати додаткову інформацію, документи або пояснення для належної перевірки.

Ненадання цих даних призводить до блокування рахунків і може стати підставою для одностороннього розірвання ділових відносин банком.

Що робити, якщо вам заблокували рахунок

Алгоритм дій споживача у випадку блокування рахунку (рекомендації НБУ):

  • Надайте запитувані документи: Якщо банк прийняв рішення про блокування рахунків або відмову від підтримання ділових відносин, необхідно надати запитувані інформацію/документи/пояснення для спростування наявних у банку підозр та перегляду рішення.
  • Зверніться до банку напряму: Якщо блокування рахунку відбулося, але ви не отримали від банку жодного запиту щодо необхідності надання інформації/документів/пояснень, вам необхідно звернутись безпосередньо до банку.
  • Зверніться до НБУ: У випадку оскарження дій або рішень банку ви маєте право звернутись до Національного банку України.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 грудня 2025, 15:03
#
О доступности граждан к банковским услугам! Или что такое настоящий ГОС БАНК!
Сегодня утром, приехал в Киев, к детям… ну и по стариковски забыл наличку. в бумажнике только карточки!!! Ст метро «Харьковская» света нет!!!Прошелся по отделениям Привата и Ощада… (Бажана 3 дом) тишина. Спустился в метро… О чудо, при выходе с метро (на самой станции) стоит банкомат «привата». Но подойти к нему можно только через вход в метро заплатив деньги… Вот какая «доступность» до гос банков!
+
0
michaelandriy
michaelandriy
10 грудня 2025, 15:26
#
Вам на будущее. Вы можете обналичить до 6000 грн на кассе в супермаркете. Магазины крупных сетей (напр: Сильпо, АТБ) в Киеве как правило на генераторах.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 грудня 2025, 15:29
#
Да не может быть… на «Харьковской» в 7.00 супермаркеты… Вот это да, а я и не знал!
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
10 грудня 2025, 16:16
#
А что, нельзя снять деньги с Приватовской карточки в любом другом банкомате любого банка ?
