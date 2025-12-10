Ціна срібла вперше за всю історію перевищила $60 за унцію

Біржові ціни на срібло перевищили $60 за унцію вперше за всю історію, свідчать дані товарної біржі Comex. У вівторок, 9 грудня, ф'ючерси на цей метал із постачанням у березні збільшилися на 3,46% і на максимумі досягли $60,54 за унцію.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Водночас вартість золота зросла на 0,4%, до $4 234,6 за унцію.

Причина зростання

Ціни на дорогоцінні метали зростають на тлі очікувань того, що Федеральна резервна система США знизить базову процентну ставку на 25 базисних пунктів за підсумками засідання в середу. Наразі ставка становить 3,75−4% — це значення було встановлено наприкінці жовтня та стало другим зниженням із грудня минулого року.

Сильну підтримку цін на срібло надають також дефіцит фізичної пропозиції дорогоцінного металу, виснаження запасів і зростання популярності металу як інвестицій, пише портал Trading Economics. Спостерігається також високий промисловий попит із боку сонячної енергетики та інших «екологічних» галузей.

За даними Silver Institute, у 2025 році ринок срібла зіткнеться з дефіцитом п'ятий рік поспіль через обмеження виробництва, розширення промислового попиту та зростаючий інвестиційний інтерес.

Що відбувається з цінами на срібло у 2025 році

Срібло з початку року подорожчало на понад 85%. Попит на дорогоцінний метал спостерігався на тлі наростання невизначеності на глобальних ринках через чергові мита США та геополітичні моменти, зазначали аналітики компанії Kept.

Очікування зниження процентної ставки ФРС США і інвестиційний інтерес до металів, що зберігається, також надавали підтримку цінам на срібло.