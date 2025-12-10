Multi від Мінфін
10 грудня 2025, 8:26

Україна домовилася про реструктуризацію ВВП-варантів на $2,6 млрд

Спеціальний комітет власників ВВП-варантів погодився на пропозицію України обміняти папери на суму $2,591 млрд на нові амортизовані єврооблігації України C із погашенням у 2030−2032 роках за коефіцієнтом 1,34 та виплатою грошової винагороди до 7%. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Спеціальний комітет власників ВВП-варантів погодився на пропозицію України обміняти папери на суму $2,591 млрд на нові амортизовані єврооблігації України C із погашенням у 2030−2032 роках за коефіцієнтом 1,34 та виплатою грошової винагороди до 7%.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі перемовин

Україна оприлюднила оновлене оголошення про запуск процесу реструктуризації, пов’язаного з пропозицією обміну та запитом на згоду зміни умов державних деривативів, прив’язаних до ВВП (ВВП варантів). Початковий запуск процесу реструктуризації відбувся 1 грудня 2025 року.

«Оновлене оголошення враховує результати широких консультацій з інвесторами та обговорень зі Спеціальним комітетом власників ВВП варантів, а також відгуки з ширшого ринку щодо юридичних і технічних аспектів трансакції.

Україна вітає заяву Спеціального комітету власників ВВП варантів про підтримку пропозиції та закликає інших власників варантів приєднатися до неї",  — йдеться у повідомленні.

Читайте також: МВФ вивчає реструктуризацію ВВП-варантів України

Міністерство фінансів України наголошує, що запропоновані умови є оптимальним рішенням для виконання довгострокового зобов’язання України щодо реструктуризації ВВП варантів з метою відновлення боргової стійкості держави. Пропозицію розглянули Міжнародний валютний фонд і Група офіційних кредиторів.

За умови виконання необхідних вимог завершення транзакції передбачається у 2025 році з урахуванням бюджетних обмежень України.

Період раннього голосування продовжено до 15 грудня. Період обміну триває до 17 грудня, а розрахунки очікуються 29 грудня.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 1 грудня 2025 року Україна офіційно запропонувала власникам ВВП-варантів (загальною номінальною сумою близько $2,6 млрд) обміняти їх на нові фінансові інструменти.

Ключові умови обміну:

  • Коефіцієнт обміну: 1,34 (тобто, за кожен варант власник отримає 1,34 нової облігації).
  • Новий актив: Нові амортизовані єврооблігації України серії С.
  • Термін погашення: 2030−2032 роки.
  • Додаткова виплата: За такий обмін передбачена грошова винагорода у розмірі до 7%.

Що таке ВВП-варанти: Історія виникнення

У 2015 році, в умовах ослабленої економіки після російського вторгнення до Криму та Донбасу, а також критичного зниження золотовалютних резервів, Україна втратила здатність обслуговувати свої зовнішні зобов’язання.

Тоді з кредиторами було домовлено про реструктуризацію $18 млрд євробондів:

  • 20% суми ($3,6 млрд) було списано.
  • Натомість, інвестори отримали ВВП-варанти на цю ж суму.

Варанти — це фінансові інструменти, виплати за якими залежать від темпів зростання української економіки. Логіка була простою: якщо економіка зростає, держава може платити; якщо ні — платити не потрібно.

Як працює механізм виплат

ВВП-варанти передбачають виплати лише за виконання низки умов, що мали діяти до 2040 року.

Порогове значення: Виплати починалися лише тоді, коли річний ВВП України перевищував $125,4 млрд (у 2015 році ВВП становив $91 млрд).

Темпи зростання:

  • Якщо ВВП за рік зростає на 3% або менше — виплат немає.
  • Якщо зростання становить від 3% до 4% — виплата дорівнює 15% від суми зростання, що перевищує 3% ВВП.
  • Якщо зростання перевищує 4% — платити потрібно 40% від суми зростання понад 4%, плюс 15% за зростання від 3% до 4%.

Критики цього інструменту завжди зазначали, що він прирікає Україну на потенційно катастрофічні виплати, що робить високе економічне зростання невигідним для держави.

Міністр фінансів Сергій Марченко у 2021 році підрахував:

  • Навіть при помірному зростанні ВВП, загальні виплати за варантами можуть сягнути $22 млрд.
  • Якби ж економіка України до 2040 року досягла рівня Польщі, сумарно довелося б заплатити $80 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
neverice
neverice
10 грудня 2025, 9:16
#
Чудово. Нарешті домовились. Навіть з урахуванням виплат і нових умов — ми все одно в плюсі. Ну і головне — знімається ключовий ризик величезних виплат у разі росту ВВП. І це була дивна ситуація — коли боялись швидкого росту економіки, щоб не влетіти в круглу суму боргу. Ну, а $2,6 млрд — то на фоні всього іншого копійки.
+
0
TAN72
TAN72
10 грудня 2025, 9:52
#
Может поделишься, если это для тебя копейки 😂
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
