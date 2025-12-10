Масштабна облава на податківців: НАБУ проводить обшуки в центральному офісі та регіонах

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) розпочали серію слідчих дій у приміщеннях Державної податкової служби (ДПС). Візити правоохоронців відбуваються як у головному офісі відомства в Києві, так і в його територіальних підрозділах. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на власні джерела у податковій.

Географія слідчих дій

За наявною інформацією, обшуки не обмежуються столицею. Детективи працюють одночасно в кількох регіонах. Зокрема, під пильну увагу правоохоронців потрапили обласні управління ДПС у:

Хмельницькій області;

Миколаївській області.

Слід «енергетичної» корупції

Офіційна причина візиту НАБУ наразі не розголошується. Однак джерела видання припускають, що активність детективів пов’язана з розслідуванням так званої справи «Мідас».

Реакція ДПС

Пресслужба ДПС повідомила, що кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств.

«Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів», — заявили в податковій.