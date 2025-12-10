Масштабна облава на податківців: НАБУ проводить обшуки в центральному офісі та регіонах

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 грудня 2025, 13:37

Масштабна облава на податківців: НАБУ проводить обшуки в центральному офісі та регіонах

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) розпочали серію слідчих дій у приміщеннях Державної податкової служби (ДПС). Візити правоохоронців відбуваються як у головному офісі відомства в Києві, так і в його територіальних підрозділах. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на власні джерела у податковій.

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) розпочали серію слідчих дій у приміщеннях Державної податкової служби (ДПС).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Географія слідчих дій

За наявною інформацією, обшуки не обмежуються столицею. Детективи працюють одночасно в кількох регіонах. Зокрема, під пильну увагу правоохоронців потрапили обласні управління ДПС у:

  • Хмельницькій області;
  • Миколаївській області.

Слід «енергетичної» корупції

Офіційна причина візиту НАБУ наразі не розголошується. Однак джерела видання припускають, що активність детективів пов’язана з розслідуванням так званої справи «Мідас».

Реакція ДПС

Пресслужба ДПС повідомила, що кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств.

«Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів», — заявили в податковій.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 грудня 2025, 14:25
#
… справи «Мідас»… ух — ты!
А где были сотрудники НАБУ и прочих надзорных органов, когда в нарушение требования — Постановления
(Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації від 30 грудня 2015 р. № 1147) масово таскали руцький металлом на колесах через рб? Что не слышу? Где -где? А понятно! Несли «службу» в посольстве США.
А факт имеет место быть! Есть и фото фиксация с площадки таможни, на которой «очищали» «газели»!!! А что там с автосалоном на Беломорской. под флагами «лада»? Ой, забыл… это же далеко ехать!!! Почти в конец «броварского».
А на улице был 2020 год!!!

https://minfin.com.ua/ua/blogs/grugoriyholand/125912/
+
+15
Vadimra
Vadimra
10 грудня 2025, 14:57
#
GrugoriyHoland

Такой неконструктивный комментарий-на вас не похоже.
Если вашей жизни что-то угрожает и вас держат в заложниках -моргните
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 грудня 2025, 15:06
#
Да нет. сплю (пока) дома и очень спокойно… Просто уже устал от подобных «наворотов» от «борцунов» с коррупцией. Тем более, ранее начатые движухи от этой конторы до сих пор в «пустоту». да и это дело -«фонарь».
+
+15
Strain
Strain
10 грудня 2025, 16:27
#
А я даже знаю за кого вы голосовали и проголосуете снова. Начинается на зе…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 грудня 2025, 16:41
#
А вот и не угадал !!! Даже не за «зе» и не за «пе»!!!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає GrugoriyHoland и 40 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами