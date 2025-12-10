Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) розпочали серію слідчих дій у приміщеннях Державної податкової служби (ДПС). Візити правоохоронців відбуваються як у головному офісі відомства в Києві, так і в його територіальних підрозділах. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на власні джерела у податковій.
10 грудня 2025, 13:37
Масштабна облава на податківців: НАБУ проводить обшуки в центральному офісі та регіонах
Географія слідчих дій
За наявною інформацією, обшуки не обмежуються столицею. Детективи працюють одночасно в кількох регіонах. Зокрема, під пильну увагу правоохоронців потрапили обласні управління ДПС у:
- Хмельницькій області;
- Миколаївській області.
Слід «енергетичної» корупції
Офіційна причина візиту НАБУ наразі не розголошується. Однак джерела видання припускають, що активність детективів пов’язана з розслідуванням так званої справи «Мідас».
Реакція ДПС
Пресслужба ДПС повідомила, що кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств.
«Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів», — заявили в податковій.
Коментарі - 5
А где были сотрудники НАБУ и прочих надзорных органов, когда в нарушение требования — Постановления
(Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації від 30 грудня 2015 р. № 1147) масово таскали руцький металлом на колесах через рб? Что не слышу? Где -где? А понятно! Несли «службу» в посольстве США.
А факт имеет место быть! Есть и фото фиксация с площадки таможни, на которой «очищали» «газели»!!! А что там с автосалоном на Беломорской. под флагами «лада»? Ой, забыл… это же далеко ехать!!! Почти в конец «броварского».
А на улице был 2020 год!!!
https://minfin.com.ua/ua/blogs/grugoriyholand/125912/
Такой неконструктивный комментарий-на вас не похоже.
Если вашей жизни что-то угрожает и вас держат в заложниках -моргните