Головне за тиждень: рекордні запаси валюти, 50%-й податок для банків, ЄЦБ не страхуватиме «репараційний кредит»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 грудня 2025, 20:05

Головне за тиждень: рекордні запаси валюти, 50%-й податок для банків, ЄЦБ не страхуватиме «репараційний кредит»

Головні фінансові новини за тиждень, 1−5 грудня.

Головні фінансові новини за тиждень, 1−5 грудня.

Історичний рекорд: Міжнародні резерви України зросли до $54,7 мільярда

Станом на 1 грудня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, сягнули $54 748 млн. У листопаді міжнародні резерви зросли на 10,6%. Така динаміка зумовлена найбільшими з початку року обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

У МВФ назвали ключові умови для запуску нової програми для України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) назвав дві головні передумови, які українська влада має виконати, перш ніж Виконавча рада Фонду зможе розглянути та затвердити нову чотирирічну Програму розширеного фінансування (EFF) із потенційним доступом до $8,2 млрд.

Нацбанк отримав нового заступника голови, який відповідатиме за стабільність гривні та інфляцію

Рада Національного банку України ухвалила кадрове рішення щодо керівництва регулятора. Новим заступником голови НБУ, який відповідатиме за найважливіший напрям — стабільність гривні та цін, призначено Володимира Лепушинського.

ЄЦБ відмовився гарантувати «репараційний кредит» для України під заставу активів рф

Амбітний план Європейського Союзу щодо залучення великого кредиту для України, забезпеченого замороженими російськими активами, зіткнувся з серйозною перепоною. Європейський центральний банк (ЄЦБ) категорично відхилив пропозицію виступити фінансовим гарантом у цій схемі, посилаючись на порушення базових договорів ЄС.

Рада ухвалила 50% податок на прибуток банків у 2026 році

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 14097, який передбачає підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.

Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік

У середу, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних депутатів.

Ухвалений закон визначає ключові фінансові параметри країни на наступний рік:

  • Доходи — 2 трлн 917,9 млрд грн (+415,3 млрд грн до 2025 року)

  • Видатки — 4 трлн 837,4 млрд грн (+134,5 млрд грн)

  • Потреба у зовнішній підтримці — 2 трлн 79 млрд грн

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами