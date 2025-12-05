Головні фінансові новини за тиждень, 1−5 грудня.
Головне за тиждень: рекордні запаси валюти, 50%-й податок для банків, ЄЦБ не страхуватиме «репараційний кредит»
Історичний рекорд: Міжнародні резерви України зросли до $54,7 мільярда
Станом на 1 грудня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, сягнули $54 748 млн. У листопаді міжнародні резерви зросли на 10,6%. Така динаміка зумовлена найбільшими з початку року обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
У МВФ назвали ключові умови для запуску нової програми для України
Міжнародний валютний фонд (МВФ) назвав дві головні передумови, які українська влада має виконати, перш ніж Виконавча рада Фонду зможе розглянути та затвердити нову чотирирічну Програму розширеного фінансування (EFF) із потенційним доступом до $8,2 млрд.
Нацбанк отримав нового заступника голови, який відповідатиме за стабільність гривні та інфляцію
Рада Національного банку України ухвалила кадрове рішення щодо керівництва регулятора. Новим заступником голови НБУ, який відповідатиме за найважливіший напрям — стабільність гривні та цін, призначено Володимира Лепушинського.
ЄЦБ відмовився гарантувати «репараційний кредит» для України під заставу активів рф
Амбітний план Європейського Союзу щодо залучення великого кредиту для України, забезпеченого замороженими російськими активами, зіткнувся з серйозною перепоною. Європейський центральний банк (ЄЦБ) категорично відхилив пропозицію виступити фінансовим гарантом у цій схемі, посилаючись на порушення базових договорів ЄС.
Рада ухвалила 50% податок на прибуток банків у 2026 році
Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 14097, який передбачає підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
У середу, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних депутатів.
Ухвалений закон визначає ключові фінансові параметри країни на наступний рік:
-
Доходи — 2 трлн 917,9 млрд грн (+415,3 млрд грн до 2025 року)
-
Видатки — 4 трлн 837,4 млрд грн (+134,5 млрд грн)
-
Потреба у зовнішній підтримці — 2 трлн 79 млрд грн
Коментарі