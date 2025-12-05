Головне за тиждень: рекордні запаси валюти, 50%-й податок для банків, ЄЦБ не страхуватиме «репараційний кредит»

Історичний рекорд: Міжнародні резерви України зросли до $54,7 мільярда

Станом на 1 грудня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, сягнули $54 748 млн. У листопаді міжнародні резерви зросли на 10,6%. Така динаміка зумовлена найбільшими з початку року обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

