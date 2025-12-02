Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
2 грудня 2025, 11:45

ЄЦБ відмовився гарантувати «репараційний кредит» для України під заставу активів рф

Амбітний план Європейського Союзу щодо залучення великого кредиту для України, забезпеченого замороженими російськими активами, зіткнувся з серйозною перепоною. Європейський центральний банк (ЄЦБ) категорично відхилив пропозицію виступити фінансовим гарантом у цій схемі, посилаючись на порушення базових договорів ЄС. Про це повідомляє Financial Times.

Амбітний план Європейського Союзу щодо залучення великого кредиту для України, забезпеченого замороженими російськими активами, зіткнувся з серйозною перепоною.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому Франкфурт сказав «ні»

За інформацією джерел, представники Єврокомісії звернулися до ЄЦБ із проханням підстрахувати депозитарій Euroclear. Саме в цьому бельгійському фінансовому інституті зберігається левова частка заморожених активів РФ (близько 190 млрд із загальних 210 млрд євро).

Суть прохання полягала в тому, щоб ЄЦБ став «кредитором останньої інстанції». Це означає, що якби у Euroclear раптово виникла гостра потреба в готівці (криза ліквідності) через судові позови або необхідність повернення активів, Центробанк мав би надати необхідні кошти.

Однак ЄЦБ дійшов висновку, що така схема суперечить його мандату.

«Така пропозиція не розглядається, оскільки вона, очевидно, порушила б законодавство ЄС, яке забороняє монетарне фінансування», — заявили джерела в банку.

Регулятор пояснив, що покриття зобов'язань держав-членів або їхніх інституцій фактично є прямим фінансуванням урядів. Економісти застерігають, що така практика (відома як «монетарне фінансування») підриває довіру до центрального банку та розганяє інфляцію, тому вона суворо заборонена договорами Євросоюзу.

Страхи Бельгії та пошук Плану «Б»

Питання гарантій виникло не на порожньому місці. Єврокомісія побоювалася сценарію, за якого країни-члени не зможуть оперативно зібрати готівку в екстреній ситуації, що створить хаос на ринках.

Особливо гостро це питання стоїть для Бельгії. Прем'єр-міністр країни Барт де Вевер раніше вимагав від партнерів по ЄС надати юридично зобов'язувальні гарантії. Брюссель побоюється, що у разі судових розглядів або фінансових потрясінь увесь тягар відповідальності ляже на бельгійську фінансову систему, де базується Euroclear.

Тепер, отримавши відмову від ЄЦБ, Єврокомісія змушена шукати альтернативні механізми страхування ризиків. Очікується, що дискусія щодо фінансування України продовжиться на саміті лідерів ЄС, запланованому на 18 грудня.

Ярослав Голобородько
Коментарі - 3

bosyak
bosyak
2 грудня 2025, 12:49
«представники Єврокомісії» не знають законодавства ЄС про ЄЦБ? І чого це до єцб звертаються представники, а не Єврокомісія? Імітація бурхливої діяльності або вкид «все пропало». Скоріше друге.
glan
glan
2 грудня 2025, 13:09
Прикольно читать такие «новости». Для Украинцев к сожалению неведомо все значение слова «частная собственность». В ментальности украинцев можно легко отнять «нечестно заработанное» и поделить. К сожалению это мышление — наследие совка. Для Европейцев понятие частной собственности священно. Пока рашка сама не отдаст — никто ничего не заберет.
BatonUA
BatonUA
2 грудня 2025, 13:21
Нехай запитають у НБУ. Там «генії працюють», підіймають і опускають долар на 10коп, поки є запас.
