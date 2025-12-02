ЄЦБ відмовився гарантувати «репараційний кредит» для України під заставу активів рф

Амбітний план Європейського Союзу щодо залучення великого кредиту для України, забезпеченого замороженими російськими активами, зіткнувся з серйозною перепоною. Європейський центральний банк (ЄЦБ) категорично відхилив пропозицію виступити фінансовим гарантом у цій схемі, посилаючись на порушення базових договорів ЄС. Про це повідомляє Financial Times.

Чому Франкфурт сказав «ні»

За інформацією джерел, представники Єврокомісії звернулися до ЄЦБ із проханням підстрахувати депозитарій Euroclear. Саме в цьому бельгійському фінансовому інституті зберігається левова частка заморожених активів РФ (близько 190 млрд із загальних 210 млрд євро).

Суть прохання полягала в тому, щоб ЄЦБ став «кредитором останньої інстанції». Це означає, що якби у Euroclear раптово виникла гостра потреба в готівці (криза ліквідності) через судові позови або необхідність повернення активів, Центробанк мав би надати необхідні кошти.

Однак ЄЦБ дійшов висновку, що така схема суперечить його мандату.

«Така пропозиція не розглядається, оскільки вона, очевидно, порушила б законодавство ЄС, яке забороняє монетарне фінансування», — заявили джерела в банку.

Регулятор пояснив, що покриття зобов'язань держав-членів або їхніх інституцій фактично є прямим фінансуванням урядів. Економісти застерігають, що така практика (відома як «монетарне фінансування») підриває довіру до центрального банку та розганяє інфляцію, тому вона суворо заборонена договорами Євросоюзу.

Страхи Бельгії та пошук Плану «Б»

Питання гарантій виникло не на порожньому місці. Єврокомісія побоювалася сценарію, за якого країни-члени не зможуть оперативно зібрати готівку в екстреній ситуації, що створить хаос на ринках.

Особливо гостро це питання стоїть для Бельгії. Прем'єр-міністр країни Барт де Вевер раніше вимагав від партнерів по ЄС надати юридично зобов'язувальні гарантії. Брюссель побоюється, що у разі судових розглядів або фінансових потрясінь увесь тягар відповідальності ляже на бельгійську фінансову систему, де базується Euroclear.

Тепер, отримавши відмову від ЄЦБ, Єврокомісія змушена шукати альтернативні механізми страхування ризиків. Очікується, що дискусія щодо фінансування України продовжиться на саміті лідерів ЄС, запланованому на 18 грудня.