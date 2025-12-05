Multi від Мінфін
5 грудня 2025, 17:21

Нацбанк отримав нового заступника голови, який відповідатиме за стабільність гривні та інфляцію

Рада Національного банку України ухвалила кадрове рішення щодо керівництва регулятора. Новим заступником голови НБУ, який відповідатиме за найважливіший напрям — стабільність гривні та цін, призначено Володимира Лепушинського. Про це повідомляє пресслужба НБУ 5 грудня.

Рада Національного банку України ухвалила кадрове рішення щодо керівництва регулятора.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зона відповідальності та старт роботи

Володимир Лепушинський офіційно розпочне виконання своїх обов'язків з 8 грудня 2025 року. На новій посаді він очолить вертикаль «Монетарна стабільність».

Це ключовий блок у структурі центробанку, який відповідає за розробку та реалізацію політики, спрямованої на утримання низької інфляції та стабільності національної валюти. Саме цей напрям формує пропозиції щодо облікової ставки, від якої залежать відсотки за кредитами та депозитами в країні.

Архітектор інфляційного таргетування

Кандидатуру Лепушинського подав голова НБУ Андрій Пишний. Головний банкір країни наголосив, що новий заступник є не просто менеджером, а одним із творців сучасної монетарної політики України.

За словами голови Нацбанку, професійний досвід Лепушинського допоможе регулятору утримувати інфляцію під контролем та забезпечувати умови для економічного зростання.

Кар'єрний шлях: від економіста до топменеджера

Володимир Лепушинський є класичним прикладом кар'єрного зростання всередині інституції. Він працює в Національному банку понад 20 років — з жовтня 2004 року.

Розпочинав як економіст, що займався прогнозуванням ринку.

З 2015 по 2019 рік обіймав посаду заступника директора Департаменту монетарної політики.

Останні шість років (з грудня 2019-го) очолював цей департамент, керуючи процесом створення макроекономічних прогнозів.

Лепушинський має науковий ступінь кандидата економічних наук, захистивши дисертацію щодо результативності грошово-кредитної політики.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
сторінку переглядає Валютообмін Zaliznyaka,4/2 и 9 незареєстрованих відвідувачів.
