Рада ухвалила 50% податок на прибуток банків у 2026 році

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 14097 , який передбачає підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік. Рішення підтримали 272 народні депутати. Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Цей крок означає, що ставка податку для банків зросте з поточної базової ставки 25% до 50%.

Фіскальні очікування

Підвищена ставка податку збиратиметься кожного кварталу протягом усього 2026 року, а також пошириться на перший квартал 2027 року.

Очікується, що таке рішення забезпечить значні надходження до державного бюджету:

У 2026 році: близько 15−23 млрд грн.

У 2027 році: близько 5 млрд грн.

Історія питання

Ставку податку на прибуток банків у розмірі 50% вперше запровадили у 2023 році як тимчасовий, одноразовий захід. Спочатку планувалося, що з 2024 року вона знову повернеться до стандартних 25%, однак депутати вирішили залишити підвищену ставку на рівні 50%. Уже у 2025 році податок все ж таки знизили — до 25%.

У вересні 2024 року голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що оподаткування банків на 50% може завдати більше шкоди, ніж користі.