Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 14097, який передбачає підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік. Рішення підтримали 272 народні депутати. Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Рада ухвалила 50% податок на прибуток банків у 2026 році
Цей крок означає, що ставка податку для банків зросте з поточної базової ставки 25% до 50%.
Фіскальні очікування
Підвищена ставка податку збиратиметься кожного кварталу протягом усього 2026 року, а також пошириться на перший квартал 2027 року.
Очікується, що таке рішення забезпечить значні надходження до державного бюджету:
- У 2026 році: близько 15−23 млрд грн.
- У 2027 році: близько 5 млрд грн.
Історія питання
Ставку податку на прибуток банків у розмірі 50% вперше запровадили у 2023 році як тимчасовий, одноразовий захід. Спочатку планувалося, що з 2024 року вона знову повернеться до стандартних 25%, однак депутати вирішили залишити підвищену ставку на рівні 50%. Уже у 2025 році податок все ж таки знизили — до 25%.
У вересні 2024 року голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що оподаткування банків на 50% може завдати більше шкоди, ніж користі.
