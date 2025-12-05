У МВФ назвали ключові умови для запуску нової програми для України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) назвав дві головні передумови, які українська влада має виконати, перш ніж Виконавча рада Фонду зможе розглянути та затвердити нову чотирирічну Програму розширеного фінансування (EFF) із потенційним доступом до $8,2 млрд. Про це сказала в коментарі Укрінформу директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

За її словами, наразі дата засідання Ради по Україні не визначена.

«Про це можна буде говорити лише тоді, коли українська влада виконає всі визначені попередні дії та гарантії фінансування», — зазначила Козак.

1. Виконання попередніх дій (передумови)

Серед ключових передумов, які Україна має виконати, входять:

Бюджет: Ухвалення державного бюджету на 2026 рік.

Податкова база: Розширення податкової бази, зокрема, через охоплення доходів від онлайн-операцій.

Митниця: Усунення митних «лазівок» для імпорту споживчих товарів та скасування пільг щодо реєстрації платників ПДВ.

Тіньова економіка: Провадження контрзаходів проти неформальної економіки, включаючи посилення конкуренції у сфері державних закупівель та усунення прогалин у Трудовому кодексі.

2. Забезпечення фінансових гарантій

Щодо гарантій фінансування, Козак підкреслила необхідність забезпечити їх достатні обсяги та отримати відповідні гарантії від міжнародних донорів.

МВФ також уважно стежить за пропозицією України про реструктуризацію ВВП-варантів. Будь-яка угода про реструктуризацію боргу буде оцінюватися в контексті забезпечення стійкості боргу та фінансових гарантій, потрібних для програми.

Київ запевнив Фонд у відданості реформам, які охоплюють боротьбу з корупцією, мобілізацію внутрішніх доходів, а також дії НБУ зі зниження інфляції та забезпечення більшої гнучкості обмінного курсу.

