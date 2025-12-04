Історичний рекорд: Міжнародні резерви України зросли до $54,7 мільярда

Станом на 1 грудня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, сягнули $54 748 млн. Це найвищий показник за всю історію незалежності України, повідомляє пресслужба НБУ .

У листопаді міжнародні резерви зросли на 10,6%. Така динаміка зумовлена найбільшими з початку року обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

«Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», — зазначив регулятор.

Чинники зростання

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в листопаді надійшло $8 147,7 млн, у тому числі:

$6 889,7 млн — від ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) та інструменту Ukraine Facility;

$810,4 млн — через рахунки Світового банку;

$332,1 млн — від розміщення ОВДП;

$115,5 млн — від Банку розвитку Ради Європи.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $493,0 млн, у тому числі:

$370,2 млн — обслуговування та погашення ОВДП;

$65,3 млн — обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;

$30,3 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

$18 млн — обслуговування боргу перед Світовим банком;

$9,2 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $282,6 млн.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 728,3 млн та викупив до резервів $1,3 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в листопаді становив $2 727 млн, що на 3,9% менше, ніж у жовтні.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У листопаді завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $581,7 млн.

Зазначається, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

