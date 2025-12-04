Multi від Мінфін
4 грудня 2025, 20:00

Головне за день: Міжнародні резерви, зростання тарифів «Київстару» та посилення гнучкості курсу валют

Головне за четвер, 4 грудня.

Головне за четвер: Міжнародні резерви, зростання тарифів «Київстару» та посилення гнучкості курсу валют

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Історичний рекорд: Міжнародні резерви України зросли до $54,7 мільярда

Станом на 1 грудня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, сягнули $54 748 млн. Це найвищий показник за всю історію незалежності України. У листопаді міжнародні резерви зросли на 10,6%. Така динаміка зумовлена найбільшими з початку року обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

МВФ вимагає посилити гнучкість обмінного курсу: пояснюємо простіше, що це означає

Наприкінці листопада Україна домовилася з МВФ на рівні персоналу про нову програму EFF. Тепер її має затвердити Рада виконавчих директорів Фонду і, що не менш важливо, для отримання грошей наша країна має виконати низку умов. Одна з них — до НБУ: «посилити гнучкість валютного курсу». На ній хочу зупинитися докладніше та розповісти, як виконання цієї вимоги може вплинути на курс гривні вже найближчим часом.

Кредитування online: як швидко отримати гроші та про які ризики варто пам’ятати

Цього року в Україні стрімко зростає кредитування. Це говорить не лише про одвічну потребу людей у грошах, а й про пожвавлення економіки та більшу готовність планувати свої витрати на довгострокову перспективу. Сприяє зростанню кредитування й розвиток технологій. Взяти позику можна дистанційно лише за декілька хвилин, не відвідуючи банк. На які умови можуть розраховувати позичальники та який варіант кредиту вигідніший, розбирався «Мінфін».

З 18 грудня «Київстар» піднімає вартість тарифних планів

Мобільний оператор «Київстар» оголосив про оновлення умов обслуговування та підвищення вартості деяких тарифних планів. Зміна цін, яка розпочнеться з 18 грудня 2025 року, пояснюється необхідністю підтримувати стійкість мережі в умовах зростання операційних витрат.

Коли почнуться виплати вкладникам РВС Банку і хто отримає гроші в першу чергу

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виведення з ринку РВС Банку. Фонд забезпечує фізичним особам і фізичним особам-підприємцям гарантію 100-відсоткового відшкодування їхніх коштів у банках, визнаних неплатоспроможними, причому не лише за депозитами, а й за залишками на поточних рахунках. Про порядок виплат і «кухню» системи гарантування «Мінфіну» розповів Роман Козій, заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

