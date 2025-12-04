Коли почнуться виплати вкладникам РВС Банку і хто отримає гроші в першу чергу

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виведення з ринку РВС Банку. Фонд забезпечує фізичним особам і фізичним особам-підприємцям гарантію 100-відсоткового відшкодування їхніх коштів у банках, визнаних неплатоспроможними, причому не лише за депозитами , а й за залишками на поточних рахунках. Про порядок виплат і «кухню» системи гарантування «Мінфіну» розповів Роман Козій, заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Від визнання неплатоспроможності до початку виплат

Згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» між датами визнання банку неплатоспроможним і початком виплат Фондом проходить кілька процедурних етапів.

Спочатку Фонд запроваджує в банку тимчасову адміністрацію: це відбувається не пізніше наступного робочого дня після офіційного рішення Нацбанку про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Тимчасова адміністрація від Фонду працює в банку протягом місяця, але її роботу може бути продовжено до двох місяців. У цей час Фонд набуває всіх повноважень органів управління банку та органів контролю: проводиться інвентаризація та оцінка активів, оголошується конкурс на пошук інвестора для банку та перевіряється база даних вкладників.

Саме з цієї бази формується перелік осіб, які мають право отримати гарантоване відшкодування від Фонду. Виплати Фонд повинен розпочати не пізніше ніж через 20 робочих днів після початку процедури виведення банку з ринку. Але, враховуючи автоматизацію процесів та напрацьований роками досвід колег, зазвичай це відбувається на 13−15-й день.

Зокрема, після визнання АТ «Мегабанк» неплатоспроможним у червні 2022 року Фонд розпочав виплати вже через 13 днів. За перший місяць виплата гарантованого відшкодування становила близько 55%. Наразі вкладникам банку виплачено понад 3,96 млрд грн, або 96,4% гарантованого відшкодування.

Виплати вкладникам АТ «Комінвестбанк» почалися через 20 робочих днів після запровадження в ньому тимчасової адміністрації: виплати стартували 2 січня 2025 року, і впродовж того ж місяця всі вкладники, які мали право на гарантоване відшкодування, отримали свої гроші (215,1 млн грн).

Кому гарантовані суми виплачуються в першу чергу

Насамперед тим, у кого строк дії депозитних договорів закінчився напередодні початку виведення банку з ринку, а також тим, хто має кошти (залишки коштів) на поточних рахунках.

Якщо строк депозитного договору фізичної особи з банком ще не минув, подальша доля коштів залежатиме від плану врегулювання неплатоспроможності банку, а також ефективності його реалізації.

У разі появи інвестора вкладники перейдуть на обслуговування до іншого банку. У разі ліквідації банку дія депозитних договорів припиниться, і Фонд виплатить людям гроші напряму.

Так, у випадку з Комінвестбанком зобов’язання перед вкладниками на суму 303,7 млн грн було передано до приймаючого АТ «Асвіо банк», і 80% вкладників надалі вирішили стати вкладниками саме цього банку.

Сума гарантованого відшкодування вкладникам РВС Банку становить близько 300 млн грн. Незалежно від того, як розвиватимуться події, зокрема чи знайдеться зацікавлений у придбанні банку інвестор, Фонд має достатньо фінансових ресурсів для стовідсоткового відшкодування коштів усім вкладникам банку.

Виплати відшкодування можуть бути отримані одним із способів за власним вибором клієнта банку:

· за допомогою мобільного застосунку «Дія»;

· за допомогою онлайн-сервісів банків-агентів;

· особисто — у відділенні одного з банків, що співпрацюють із Фондом.

Усе, що потрібно при цьому, — звернутися по виплати і надати документи, що посвідчують особу. Досягнутий Фондом показник відшкодування становить понад 96% від кількості всіх, хто звернувся по гроші. До речі, за останні два роки, з появою в «Дії» опції «Повернення вкладів», процес пішов жвавіше: загалом через мобільний застосунок забезпечено 48,3 млн грн виплат за вкладами в банках фізичним особам і фізичним особам-підприємцям.

Хто поза гарантією?

Ті, кому згідно з профільним законом відшкодування коштів не гарантовано. Йдеться про кошти:

· передані банку в довірче управління;

· за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

· розміщені пов’язаною з банком особою, його аудитором чи оцінювачем, власником істотної участі банку;

· за вкладами, розміщеними на пільгових умовах;

· за вкладами в банківських металах;

· розміщені підсанкційними особами тощо.

Повний перелік цих обмежень наведено у ст. 26 Закону про систему гарантування. Ці законодавчо передбачені обмеження найчастіше стають причиною непорозумінь, скарг і навіть судових спорів.

Чи не найпоширеніша категорія таких винятків стосується пов’язаних із банком осіб — власників істотної участі, керівників, аудиторів, членів наглядової ради та їхніх близьких родичів.

Ідея тут закладена проста: ті, хто впливав на управління банком або мав доступ до внутрішньої інформації, не можуть користуватися державною гарантією на рівні зі звичайними клієнтами, адже саме їхні дії або бездіяльність часто призводять до неплатоспроможності банку.

Інша група стосується вкладів, розміщених на особливих умовах — наприклад, коли банк пропонує значно вищу ставку за домовленістю або без укладення типового договору. Для звичайного вкладника це часто виглядає як бонус: банк пішов назустріч, дав кращі умови, оцінив лояльність. Але в реальності це може бути спроба втримати клієнта будь-якою ціною в той час, коли сам банк уже стрімко скочується в неплатоспроможність.

Тож розміщення вкладів на таких привілейованих умовах може бути кваліфіковане як порушення стандартних умов банківських продуктів. Фонд у подібних випадках не зобов’язаний компенсовувати кошти, адже ризик був свідомим і вищим за середній. Водночас система гарантування — це не про індивідуальні історії, а про загальні правила, які захищають кошти мільйонів українців.

Багато вкладників, які не отримали відшкодування, звертаються також до суду, прагнучи змінити ситуацію на власну користь: через доведення, що вони не були пов’язаними особами або не могли знати про порушення умов договору. Проте судова практика свідчить: позиція Фонду відповідає законодавству і має на меті запобігти ризикам нерівного ставлення до вкладників та підриву фінансової стійкості системи.

Хто в черзі?

Виплати коштів, які не підпадають під гарантії, здійснюються в черговості, визначеній ст. 52 Закону про систему гарантування. Таких черг передбачено 11.

Спочатку компенсується шкода життю та здоров’ю громадян, завдана через неправомірні дії, шахрайство чи недбалість з боку банку, потім — заборгованість із заробітної плати працівникам банку.

У третю чергу задоволенню підлягають вимоги за вкладами фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у межах граничного розміру відшкодування коштів. Наступними у черзі стоять кредитори, суми вкладів яких перевищують гарантовану межу. Це стосується клієнтів банків, ліквідацію яких було розпочато до 13 квітня 2022 року, тобто до запровадження повної гарантії, коли максимальний поріг відшкодування дорівнював 200 тис. грн. Усі інші кредиторські вимоги, у тому числі пов’язаних осіб, які мали потенційні вигоди від діяльності банку, погашаються після розрахунків із фізичними особами та ФОП.

На відміну від гарантованого відшкодування, для отримання якого клієнту банку потрібно лише звернутися до банку-агента, кредитори мають право заявити Фонду про свої вимоги до банку протягом усього строку його ліквідації, надіславши до Фонду відповідний лист або заяву із зазначенням банківських реквізитів.

Фізичні та юридичні особи, кошти яких не підпадають під гарантію, можуть повернути їх у результаті управління та продажу активів неплатоспроможного банку. Виплата коштів кредиторам залежить від якості активів банку. Задоволення вимог кредиторів кожної наступної черги починається лише після повного погашення вимог попередньої черги, а якщо коштів від продажу майна банку недостатньо, вимоги кожного кредитора однієї черги задовольняються пропорційно до суми вимог. Зрештою вимоги до банку, не задоволені в результаті ліквідаційної процедури та продажу його майна на дату складення ліквідаційного балансу, вважаються погашеними.

Як вкладнику зменшити ризики

Система гарантування вкладів — один із найуспішніших страхових механізмів у державі, покликаний захищати гроші українців у банках. Ця система витримала дві банківські кризи і залишається стійкою в період повномасштабної війни. Проте стабільна робота банківської сфери не знімає відповідальності і з вкладників. Виважено приймайте рішення про те, якому банку, скільки та на яких умовах довіряти свої кошти, не купуйтеся на суттєво вищі, ніж середньоринкові, ставки за депозитами, довіряйте, але перевіряйте репутацію фінустанови і загалом будьте обізнаними щодо своїх прав як вкладників та меж, на які поширюються гарантії.