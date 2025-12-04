З 18 грудня «Київстар» піднімає вартість тарифних планів

Мобільний оператор «Київстар» оголосив про оновлення умов обслуговування та підвищення вартості деяких тарифних планів. Зміна цін, яка розпочнеться з 18 грудня 2025 року, пояснюється необхідністю підтримувати стійкість мережі в умовах зростання операційних витрат. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Причини підвищення

Компанія пояснює це рішення значним збільшенням вартості ключових ресурсів:

Електроенергія: Ціна для підприємств зросла на 60%, особливо у вечірні пікові години.

Паливо для генераторів: Через часті відключення світла в листопаді 2025 року обсяги споживання палива зросли більш ніж у 7,5 раза порівняно з літнім періодом. Ці витрати є критичними для цілодобової підтримки стабільності мобільної мережі.

Графік змін та додаткові можливості

Оновлення тарифів відбуватиметься поетапно:

З 18 грудня 2025 року та протягом початку 2026 року змінюватимуться умови деяких тарифів передплати.

З 1 січня 2026 року та впродовж кількох місяців — деяких контрактних та бізнес-тарифів.

«Київстар» зазначає, що разом із оновленими умовами абоненти отримають додаткову можливість без доплати збільшити обсяги визначених послуг у тарифі.

Оператор обіцяє завчасно повідомити клієнтів про зміни: абоненти передплати отримають SMS, а координатори бізнес-клієнтів — детальний лист на електронну пошту. Користувачі, яким нові умови не підійдуть, матимуть можливість обрати інший тарифний план.

