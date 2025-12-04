Multi від Мінфін
4 грудня 2025, 13:16

З 18 грудня «Київстар» піднімає вартість тарифних планів

Мобільний оператор «Київстар» оголосив про оновлення умов обслуговування та підвищення вартості деяких тарифних планів. Зміна цін, яка розпочнеться з 18 грудня 2025 року, пояснюється необхідністю підтримувати стійкість мережі в умовах зростання операційних витрат. Про це повідомляє пресслужба компанії.

З 18 грудня «Київстар» піднімає вартість тарифних планів

Причини підвищення

Компанія пояснює це рішення значним збільшенням вартості ключових ресурсів:

  • Електроенергія: Ціна для підприємств зросла на 60%, особливо у вечірні пікові години.
  • Паливо для генераторів: Через часті відключення світла в листопаді 2025 року обсяги споживання палива зросли більш ніж у 7,5 раза порівняно з літнім періодом. Ці витрати є критичними для цілодобової підтримки стабільності мобільної мережі.

Графік змін та додаткові можливості

Оновлення тарифів відбуватиметься поетапно:

  • З 18 грудня 2025 року та протягом початку 2026 року змінюватимуться умови деяких тарифів передплати.
  • З 1 січня 2026 року та впродовж кількох місяців — деяких контрактних та бізнес-тарифів.

«Київстар» зазначає, що разом із оновленими умовами абоненти отримають додаткову можливість без доплати збільшити обсяги визначених послуг у тарифі.

Оператор обіцяє завчасно повідомити клієнтів про зміни: абоненти передплати отримають SMS, а координатори бізнес-клієнтів — детальний лист на електронну пошту. Користувачі, яким нові умови не підійдуть, матимуть можливість обрати інший тарифний план.

Нагадаємо

У листопаді 2025 року «Київстар» оголосив про масштабний запуск тестування інноваційної технології Direct to Cell від компанії SpaceX. Відтепер усі абоненти оператора на підконтрольній території України отримали можливість користуватися прямим супутниковим зв’язком у місцях, де відсутнє покриття наземної стільникової мережі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
