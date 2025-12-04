Кредитування online: як швидко отримати гроші та про які ризики варто пам’ятати

Цього року в Україні стрімко зростає кредитування. Це говорить не лише про одвічну потребу людей у грошах, а й про пожвавлення економіки та більшу готовність планувати свої витрати на довгострокову перспективу. Сприяє зростанню кредитування й розвиток технологій. Взяти позику можна дистанційно лише за декілька хвилин, не відвідуючи банк. На які умови можуть розраховувати позичальники та який варіант кредиту вигідніший, розбирався «Мінфін».

Три способи отримати швидкі гроші

Кредитування в Україні цього року зростає швидше, ніж до повномасштабного вторгнення, відзначають у Нацбанку. Українці активно беруть позики як у банках (за третій квартал сума кредитів зросла на 22 млрд грн), так і небанківських фінансових компаніях. Скажімо, на кінець першого півріччя фізичні особи мали у МФО кредитів на 25 млрд грн, тоді як торік їх було на 18,3 млрд грн.

У банках також відзначають зростання інтересу до позик. «Попит на споживчі кредити поступово зростає, а клієнти дедалі частіше оформлюють їх онлайн, без необхідності відвідувати відділення. Середня сума такої позики становить близько $1 тис. в еквіваленті. Це свідчить про підвищення фінансової активності та потреби клієнтів у більших сумах», — розповів «Мінфіну» керівник напрямку «Споживче кредитування» àбанку Олег Курілех.

«Коли ми говоримо про „швидкі гроші“, то маємо на увазі найдорожчий ресурс — час, адже сама швидкість отримання грошей стала товаром. Що швидше бажаєте отримати гроші, то вищі ризики», — каже фінансова експертка Ярослава Яковенко.

При оформленні традиційного кредиту треба піти до банківського відділення з пакетом документів, довідкою про доходи і бажано знайти поручителів. Банк ретельно перевірить вашу платоспроможність і впевниться, що ризик того, що ви не платитимете за кредитом, мінімальний. Якщо ж рішення про надання кредиту ухвалюється миттєво, ризик неповернення вищий.

Тому часто такі кредити даються під вищі ставки. Але це правило спрацьовує не завжди, і на практиці миттєві кредити також можна отримати за вигідними умовами.

Тут важливо, наскільки ефективний у банку кредитний скоринг, тобто перевірка платоспроможності клієнта. Якщо цей процес швидкий і налагоджений, то установа може пропонувати кращі умови.

За словами Ярослави Яковенко, є три основні шляхи отримання «швидких грошей»:

картки з кредитним лімітом;

експрес-кредити, коли завдяки «Дії» та BankID, банки можуть видати кредит, якщо ви вже є їхнім клієнтом, дуже швидко;

кредит МФО — майже без обмежень, але подекуди з астрономічною вартістю капіталу.

Банківська картка з кредитним лімітом

Класична кредитна картка — це картка, на якій є лише кошти кредитора (банку). В Україні банки зазвичай пропонують дебетові картки з овердрафтом (кредитним лімітом). Тобто коли у клієнта закінчились власні кошти, він може зайти в мінус. Сума кредитного ліміту визначається індивідуально для кожного клієнта, з огляду на його платоспроможність. Окремі банки пропонують навіть по 100 — 200 тис. грн овердрафту на дебетові картки.

Якщо ж великі суми не потрібні, або ви боїтеся потрапити в борги, то можете зменшити ту суму кредитного ліміту, яку пропонує банк, до прийнятного для вас розміру.

Здебільшого за кредитним лімітом є пільговий період (grace-період) використання коштів — якщо ви внесете використану суму до його закінчення, відсотки не стягують. Тобто фактично ви користуєтесь кредитними грошима безкоштовно. Якщо вам потрібно декілька тисяч гривень до зарплати — це ідеальний варіант.

Зазвичай, пільговий період для кредитного ліміту становить один місяць, але є банки, які пропонують навіть до 100 днів.

Однак навіть в такому, на перший погляд, ідеальному способі отримання швидких грошей, є свої підводні камені. Оформлюючи кредитку чи підключаючи кредитний ліміт, наприклад, до зарплатної картки, варто детально вивчити умови і комісії. Насамперед це стосується grace-періоду. По-перше, банки можуть рахувати його різними способами. Одні банки рахують від моменту здійснення операції, інші — з 1 числа місяця.

Крім того, grace-період може поширюватись не на всі операції, а лише на безготівкові розрахунки. А ось за зняття готівки з кредитки доведеться платити комісію. Також варто уточнити, яка пеня та штрафи передбачені за несвоєчасне поповнення кредитної картки, та чи є комісія за невикористання кредитного ліміту (таке теж трапляється).

Також потрібно пам'ятати, що деякі банки автоматично підключають кредитний ліміт до зарплатної картки і сума може бути включена до загального балансу. Тобто користувач може не помітити, що уже користується не своїми грошима.

Онлайн-кредит у банку

Цифровізація банківських послуг сприяє тому, що банки почали пропонувати швидкі кредити онлайн. Зазвичай, таку позику можна оформити у застосунку свого банку (чи в кабінеті користувача на сайті) за декілька кліків.

При цьому у банках радять: якщо клієнту потрібна гнучкість і короткостроковий доступ до коштів, доцільніше скористатись кредитним лімітом на картці. Якщо ж необхідна більша сума на довший термін — варто обрати онлайн-кредит.

Наприклад, в àбанк, пропонують онлайн-позики за програмою «Швидка готівка». Цей кредит зараховується безпосередньо на картку клієнтам банку та може бути використаний на будь-які потреби.

«Клієнт сам вибирає, як зручно розпоряджатися коштами — готівкою або безготівково», — пояснює Олег Курілех.

Одна з ключових переваг «Швидкої готівки» — фіксований щомісячний платіж, який залишається незмінним протягом усього строку кредитування. Реальна відсоткова ставка — 33,7% річних.

В àбанк зазначають, що перевірка позичальника, який хоче взяти онлайн-кредит, відбувається автоматично за скоринговою моделлю банку, адже йдеться про клієнтів, які уже обслуговуються в установі.

«Кожен клієнт може заздалегідь перевірити свій доступний кредитний ліміт у додатку A24: меню Кредити → Готівкою. Процес оформлення займає декілька хвилин, без паперових документів чи дзвінків. Рішення ухвалюється миттєво, а кошти відразу зараховуються на картку клієнта. Таким чином, від моменту подачі заявки до фактичного отримання грошей проходить декілька хвилин — усе відбувається повністю онлайн, без візиту до відділення», — відзначає Курілех.

Відмова в отриманні «Швидкої готівки» можлива лише у випадках низької кредитоспроможності або наявності прострочень за іншими зобов’язаннями.

«Банк зацікавлений, щоб ви повернули гроші і залишилися клієнтом. Тому він перевіряє вашу кредитну історію, доходи, стабільність. Банки проходять жорсткі стрес-тести НБУ. Їм не потрібні „токсичні“ активи, тому їхній скоринг відсіює тих, хто не зможе платити», — пояснює Ярослава Яковенко.

Кредити у МФО

Якщо ж у клієнта погана кредитна історія або взагалі немає власних доходів, то для нього чи не єдиний варіант терміново позичити гроші — кредит у мікрофінансової організації.

В Україні налічується трохи більше трьох сотень небанківських фінансових компаній, які мають ліцензії на надання кредитів.

Для отримання мікрокредиту тут достатньо надати паспортні дані, ідентифікаційний код та номер банківської картки, на яку повинні переказати гроші. Ця організація лише поверхово перевірятиме вашу кредитну історію. Тож часто люди беруть одну мікропозику, аби закрити іншу. У критичній ситуації це може бути виходом, однак є великий ризик потрапити у боргову яму.

Найбільший недолік кредитів МФО — відсоткова ставка. Якщо ви бачите цифру 1% чи навіть 0,5%, майте на увазі — це за день.

«На противагу банкам із річними ставками, у МФО — ставка денна. Раніше вона могла сягати 2−3%, але тепер діє закон, що обмежує ставки за мікрокредитами, і максимальна денна ставка поступово знижується до 1% на день», — каже Ярослава Яковенко.

За її словами, мікрокредит може бути виходом, тільки якщо плануєте погасити його за декілька днів і чітко знаєте, де візьмете кошти на його погашення. При цьому обов’язково детально читати «паспорт кредиту» та обов’язково з’ясувати розмір усіх комісій та додаткових платежів.

НБУ зобов’язав МФО публікувати істотні умови кредитів та реальну річну ставку. У деяких випадках реальна річна відсоткова ставка за позиками МФО сягає від 400−500% річних і навіть в рази більше.

Мікрофінансові організації часто розділяють позику на базовий (пільговий) період, який зазвичай сягає декілька днів чи тижнів, і спеціальний — іншу частину терміну. І якщо у базовий період ставка справді буває незначною (але її можуть компенсувати комісіями і додатковими платежами), то потім все надолужать підвищеними відсотками.

Крім того, може бути різне трактування термінів пільгового періоду, аби клієнт прострочив платіж. Після цього йому починають нараховувати пені та штрафи.

Часто МФО пропонують кредити під 0%, але варто пам'ятати, що це акційні пропозиції лише для нових клієнтів на обмежений час. Крім цього, як пояснюють експерти, аномально низькі ставки можуть свідчити про приховані платежі та комісії, тож, як би ви не поспішали, обов’язково читайте все, що написано дрібним шрифтом. Адже безкоштовних грошей не буває. Особливо, якщо йдеться про швидкі позики.