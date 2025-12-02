Головне за вівторок: ЄЦБ не страхуватиме репарації, обмін ВВП-варрантів

У листопаді Національний банк України (НБУ) дещо зменшив свою активність на валютному ринку, скоротивши обсяги інтервенцій (продажу доларів) на 1% порівняно з жовтнем. Попри це, офіційний курс національної валюти продовжив помірне зниження, втративши 0,5% вартості відносно американського долара.

Платіжна система Wise почала блокувати картки росіян

Платіжна система Wise повідомила про початок блокування карток користувачів з росії та білорусі. Компанія ухвалила таке рішення через нові санкції Євросоюзу. «Ця зміна пов'язана з 19-м пакетом санкцій, ухваленим Європейським союзом. Нова постанова забороняє пряме чи опосередковане надання платіжних послуг громадянам росії/білорусі або фізичним особам, які проживають у росії, а також юридичним особам, організаціям або органам, зареєстрованим у росії», — йдеться в повідомленні Wise.