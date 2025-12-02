Головні фінансові новини за вівторок, 2 грудня.
Головне за вівторок: ЄЦБ не страхуватиме репарації, обмін ВВП-варрантів
ЄЦБ відмовився гарантувати «репараційний кредит» для України під заставу активів рф
Амбітний план Європейського Союзу щодо залучення великого кредиту для України, забезпеченого замороженими російськими активами, зіткнувся з серйозною перепоною. Європейський центральний банк (ЄЦБ) категорично відхилив пропозицію виступити фінансовим гарантом у цій схемі, посилаючись на порушення базових договорів ЄС.
Обмін ВВП-варрантів на євробонди: Україна висунула пропозицію на $2,6 млрд
Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди з коефіцієнтом 1,34 нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030−2032 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%.
В Мінфіні пояснили, чому у жовтні держборг зріс на $2,98 млрд
Україна продовжує підтримувати відповідальне управління державним боргом попри повномасштабну війну. Завдяки підтримці міжнародних партнерів та зваженій борговій політиці Уряду, Міністерство фінансів послідовно знижує вартість обслуговування державного боргу та подовжує термін його погашення, йдеться в даних Міністерства.
Гривня дешевшає: НБУ скоротив продаж валюти в листопаді, а аналітики дали прогноз на 2026 рік
У листопаді Національний банк України (НБУ) дещо зменшив свою активність на валютному ринку, скоротивши обсяги інтервенцій (продажу доларів) на 1% порівняно з жовтнем. Попри це, офіційний курс національної валюти продовжив помірне зниження, втративши 0,5% вартості відносно американського долара.
Платіжна система Wise почала блокувати картки росіян
Платіжна система Wise повідомила про початок блокування карток користувачів з росії та білорусі. Компанія ухвалила таке рішення через нові санкції Євросоюзу. «Ця зміна пов'язана з 19-м пакетом санкцій, ухваленим Європейським союзом. Нова постанова забороняє пряме чи опосередковане надання платіжних послуг громадянам росії/білорусі або фізичним особам, які проживають у росії, а також юридичним особам, організаціям або органам, зареєстрованим у росії», — йдеться в повідомленні Wise.
Коментарі