Обмін ВВП-варрантів на євробонди: Україна висунула пропозицію на $2,6 млрд

Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди з коефіцієнтом 1,34 нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030−2032 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%. Про це йдеться в пресрелізі Міністерства фінансів України від 1 грудня на біржі Euronext.

Значний прогрес у обміні

Україна та спецкомітет власників ВВП-варантів досягли значного прогресу щодо їх обміну, але пошук повної згоди продовжиться до 5 грудня.

Базові умови передбачають, що по 45% основної суми нових єврооблігацій B буде погашено 1 лютого 2030 та 2031 року, тоді як решта 10% — 1 лютого 2032 року.

Ставка за облігаціями становитиме 4% річних до 1 лютого 2027 року, потім 5,5% річних до 1 серпня 2029 року і 7,25% річних на залишок строку до погашення.

Власники ВВП-варантів, які погодяться на обмін у період ранньої згоди до 12 грудня включно, отримають додаткову винагороду 7% ($70 за кожні $1000 номіналу). Ті, хто здійснить обмін з 13 по 17 грудня включно, отримають 4,5%.

Власники ВВП-варантів, які не братимуть участі в обміні у разі його затвердження, отримають єврооблігації Б з реструктуризації 2024 року з сумарним коефіцієнтом 1,36: по 0,68 на облігації з погашенням у 2030 та 2034 роках. Процентна ставка за ними становитиме 0% до 1 лютого 2027 року, 3% до 1 серпня 2033 року та 7,75% річних після цього.

Кворум для ухвалення рішення складає 75% від загальної номінальної суми, а результати очікуються 22 грудня.

Навіть якщо згоди досягнуть власники 50% ВВП-варантів, Україна залишає за собою право ініціювати їхній делістинг з біржі.

За даними Франкфуртської фондової біржі ВВП-варанти подорожчали у понеділок на 0,66% — до 92,15% від номіналу. Останній раз дорожче вони коштували ще у жовтні довоєнного 2021 року, після чого в окремі періоди їх вартість падала нижче 20% від номіналу.

Україна vs Інвестори

7 листопада міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував заяву, оприлюднену урядом на біржі Euronext. Україна, після успішної реструктуризації єврооблігацій, розпочала складний процес реструктуризації ВВП-варрантів, але поки що не досягла згоди з ключовими інвесторами.

Переговори, що тривали з 16 жовтня по 5 листопада, мали на меті обмін ВВП-варрантів на нові облігації. Однак, сторони не змогли дійти згоди щодо економічних умов.

Пропозиція України:

Україна запропонувала обміняти ВВП-варранти на нові єврооблігації серії С («C Bonds») з коефіцієнтом обміну 1,26.

Графік погашень: Згладжений, у 2030−2032 роках.

Купонна ставка: Починається з 2,5% і поступово зростає до 6,0% до 2030 року.

Грошовий компонент: 6 центів (включно з комісією за згоду) на 1 долар номінальної вартості варрантів для стимулювання участі.

Вимоги Комітету Власників:

Пропозиція інвесторів передбачає обмін на нові облігації серії С із суттєво вищими економічними параметрами, які Україна назвала неприйнятними через невідповідність умовам МВФ:

Збільшення держборгу: Значне збільшення обсягу державного боргу.

Скорочення строку погашення: Із першим суттєвим погашенням вже у 2029 році.

Вищі купонні ставки: У діапазоні від 5% до 7,75%.

Через відсутність прогресу у досягненні згоди Україна відмовилася від подальших пропозицій у рамках цього обмеженого переговорного періоду.

Марченко підкреслив, що попри безпрецедентні виклики через війну та падіння економіки майже на третину, Україна залишається відданою конструктивному діалогу.

Що таке ВВП-варранти: Історія виникнення

У 2015 році, в умовах ослабленої економіки після російського вторгнення до Криму та Донбасу, а також критичного зниження золотовалютних резервів, Україна втратила здатність обслуговувати свої зовнішні зобов’язання.

Тоді з кредиторами було домовлено про реструктуризацію $18 млрд євробондів:

20% суми ($3,6 млрд) було списано.

Натомість, інвестори отримали ВВП-варранти на цю ж суму.

Варранти — це фінансові інструменти, виплати за якими залежать від темпів зростання української економіки. Логіка була простою: якщо економіка зростає, держава може платити; якщо ні — платити не потрібно.

Як працює механізм виплат

ВВП-варранти передбачають виплати лише за виконання низки умов, що мали діяти до 2040 року.

Порогове значення: Виплати починалися лише тоді, коли річний ВВП України перевищував $125,4 млрд (у 2015 році ВВП становив $91 млрд).

Темпи зростання:

Якщо ВВП за рік зростає на 3% або менше — виплат немає.

Якщо зростання становить від 3% до 4% — виплата дорівнює 15% від суми зростання, що перевищує 3% ВВП.

Якщо зростання перевищує 4% — платити потрібно 40% від суми зростання понад 4%, плюс 15% за зростання від 3% до 4%.

Критики цього інструменту завжди зазначали, що він прирікає Україну на потенційно катастрофічні виплати, що робить високе економічне зростання невигідним для держави.

Міністр фінансів Сергій Марченко у 2021 році підрахував: