2 грудня 2025, 13:51

В Мінфіні пояснили, чому у жовтні держборг зріс на $2,98 млрд

Україна продовжує підтримувати відповідальне управління державним боргом попри повномасштабну війну. Завдяки підтримці міжнародних партнерів та зваженій борговій політиці Уряду, Міністерство фінансів послідовно знижує вартість обслуговування державного боргу та подовжує термін його погашення, йдеться в даних Міністерства.

Україна продовжує підтримувати відповідальне управління державним боргом попри повномасштабну війну.

Станом на 31 жовтня 2025 року державний і гарантований державою борг України становив 8 276,2 млрд грн (або $197,2 млрд), зокрема:

  • Державний зовнішній борг — 6 090,87 млрд грн (73,6%), або $145,12 млрд;
  • Державний внутрішній борг — 1 899,14 млрд грн (22,9%), або $45,25 млрд;
  • Гарантований державою борг — 286,2 млрд грн (3,4%), або $6,8 млрд.

Чому зріс держборг

У жовтні загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу зріс на 252 млрд грн ($2,98 млрд). Основним чинником цього зростання стало збільшення зовнішнього державного боргу, зокрема за рахунок отримання пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

У жовтні Україна отримала кредит Європейського Союзу на суму 4 млрд євро в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Його погашення здійснюватиметься за рахунок джерел, інших ніж Державний бюджет України, зокрема за рахунок доходів від заморожених активів рф.

Крім того, надійшли кошти від Світового банку — $280 млн за проєктом SURGE та $30 млн за проєктом THRIVE. Також Україна отримала кредит на суму 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи для забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб.

Водночас гарантований державою борг у жовтні зменшився на 5,6 млрд грн, а саме:

  • Гарантований зовнішній борг зменшився на 2,76 млрд грн до 208 млрд грн.
  • Гарантований внутрішній борг зменшився на 2,87 млрд грн до 78,2 млрд грн (—).

У розрізі кредиторів більшу частину державного боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав — 65,2%.

Випущені цінні папери на внутрішньому ринку становлять 23,7%, частка випущених цінних паперів на зовнішньому ринку — 8%, позики від комерційних банків та інших фінансових установ — близько 3,1%.

Cтавка держборгу

Станом на кінець жовтня середньозважена ставка державного боргу зменшилась до 4,74% з 4,86% в минулому місяці, а середній термін до погашення зріс до 13 років з 12,7 в вересні 2025 року.

Валюта

У валютній структурі державного і гарантованого державою боргу найбільша частка припадає на євро — 42,7%, далі — долар США (22,4%) і гривня (22,2%).Частки Спеціальних прав запозичення (СПЗ) та інших валют (англійські фунти стерлінгів, канадські долари, японські єни) становлять 9,4% та 3,3% відповідно.

Станом на кінець жовтня з початку року Міністерство фінансів провело 137 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 473,1 млрд грн, а також один switch-аукціон на 15,5 млрд грн, що дозволило зменшити короткострокове навантаження на бюджет. Рівень рефінансування ринкових ОВДП становить 112%: у гривні — 112%, у доларах — 84%, у євро — 87%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
