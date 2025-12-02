Платіжна система Wise почала блокувати картки росіян

Платіжна система Wise повідомила про початок блокування карток користувачів з росії та білорусі. Компанія ухвалила таке рішення через нові санкції Євросоюзу.

Причина блокування

«Ця зміна пов'язана з 19-м пакетом санкцій, ухваленим Європейським союзом. Нова постанова забороняє пряме чи опосередковане надання платіжних послуг громадянам росії/білорусі або фізичним особам, які проживають у росії, а також юридичним особам, організаціям або органам, зареєстрованим у росії», — йдеться в повідомленні Wise.

Для розблокування карток клієнтам потрібно підтвердити громадянство або посвідку на проживання однієї з країн Європейської економічної зони або Швейцарії.

Ці документи необхідно надати до 30 січня 2026 року. Якщо клієнт не може надати документи, то у нього зберігається можливість надсилати, зберігати, отримувати та конвертувати гроші.

19 пакет санкцій

19-й санкційний пакет Єврокомісія опублікувала наприкінці жовтня. У ньому передбачено заборону на трансакції з Національною системою платіжних карток (НСПК, оператор карток «Мир») та Системою швидких платежів (СБП). При цьому зазначалося, що буде зроблено виняток для операцій, необхідних для функціонування дипломатичних та консульських представництв ЄС та держав-членів у третіх країнах.

На початку листопада британська фінтех-компанія Revolut почала розсилати росіянам без європейських ВНЖ листи про заморожування облікових записів. Видання The Bell писало, що користувачі без ВНЖ втратили можливість робити покупки з рахунку, розплачуватись карткою, вносити гроші на рахунок та знімати готівку в банкоматі.

Крім того, Revolut наклав обмеження на бізнес-рахунки громадян росії та білорусі після введення 19-го пакету санкцій ЄС, повідомляла фінансовий радник Наталія Смирнова. Клієнти отримали повідомлення про необхідність терміново завантажити документи для відповідності новим правилам ЄС.

