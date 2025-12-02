Гривня дешевшає: НБУ скоротив продаж валюти в листопаді, а аналітики дали прогноз на 2026 рік

У листопаді Національний банк України (НБУ) дещо зменшив свою активність на валютному ринку, скоротивши обсяги інтервенцій (продажу доларів) на 1% порівняно з жовтнем. Попри це, офіційний курс національної валюти продовжив помірне зниження, втративши 0,5% вартості відносно американського долара. Про це свідчать статистичні дані регулятора, пише «Інтерфакс-Україна».

Листопадові гойдалки: від затишшя до сплеску продажів

Загалом за останній місяць осені Нацбанк продав на міжбанківському ринку 2 млрд 887,1 млн доларів (що на $28 млн менше, ніж місяцем раніше). Офіційний курс гривні за цей період просів на 22 копійки. Це свідчить про сповільнення темпів девальвації, адже у жовтні національна валюта втратила одразу 75 копійок.

Однак кінець місяця видався напруженим. Лише за останній тиждень листопада НБУ був змушений збільшити продаж валюти майже на 50% — до $963,3 млн.

Причиною такого стрибка став ситуативний дисбаланс попиту. Юридичні особи (бізнес) активно скуповували валюту. Пік попиту припав на 27 листопада — День подяки у США. Оскільки наступного дня американські банки не працювали, український бізнес намагався провести всі валютні платежі заздалегідь, що створило тиск на гривню.

Історичний максимум та відкат

Волатильність ринку призвела до того, що офіційний курс гривні тимчасово досяг нового історичного максимуму — 42,4015 грн/$1, але згодом відкотився до позначки 42,1928 грн/$1.

На готівковому ринку («в обмінниках») ситуація залишалася стабільною. Станом на кінець місяця долар купували по 42,11 грн, а продавали по 42,45 грн. Цікаво, що банки почали звужувати спред (різницю) між купівлею та продажем, що свідчить про заспокоєння ринку.

Що буде з курсом: прогноз до середини 2026 року

Аналітики фінансової групи КИТ Group пов'язують поточну стабільність із позитивними новинами від МВФ щодо нової програми фінансування та очікуваннями зниження ставки ФРС США.

Експерти очікують, що курс гривні рухатиметься за таким сценарієм:

Найближчі 1−2 тижні: коливання в діапазоні 42,12−42,55 грн/$1.

Середньострокова перспектива (2−3 місяці): коридор 42,2−42,9 грн/$1.

Щодо довгострокових прогнозів, аналітики налаштовані на продовження плавної девальвації.

«Довгостроково (6+ місяців): найімовірнішим залишається сценарій поступової девальвації гривні. За умови ритмічного надходження обсягів міжнародної допомоги та своєчасного закриття розривів у бюджетному фінансуванні орієнтир — 43,50−44,80 грн/$1 до середини 2026 року з урахуванням реалій військово-політичної ситуації в Україні», — зазначають у компанії.

