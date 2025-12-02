Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
2 грудня 2025, 12:25

Гривня дешевшає: НБУ скоротив продаж валюти в листопаді, а аналітики дали прогноз на 2026 рік

У листопаді Національний банк України (НБУ) дещо зменшив свою активність на валютному ринку, скоротивши обсяги інтервенцій (продажу доларів) на 1% порівняно з жовтнем. Попри це, офіційний курс національної валюти продовжив помірне зниження, втративши 0,5% вартості відносно американського долара. Про це свідчать статистичні дані регулятора, пише «Інтерфакс-Україна».

У листопаді Національний банк України (НБУ) дещо зменшив свою активність на валютному ринку, скоротивши обсяги інтервенцій (продажу доларів) на 1% порівняно з жовтнем.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Листопадові гойдалки: від затишшя до сплеску продажів

Загалом за останній місяць осені Нацбанк продав на міжбанківському ринку 2 млрд 887,1 млн доларів (що на $28 млн менше, ніж місяцем раніше). Офіційний курс гривні за цей період просів на 22 копійки. Це свідчить про сповільнення темпів девальвації, адже у жовтні національна валюта втратила одразу 75 копійок.

Однак кінець місяця видався напруженим. Лише за останній тиждень листопада НБУ був змушений збільшити продаж валюти майже на 50% — до $963,3 млн.

Причиною такого стрибка став ситуативний дисбаланс попиту. Юридичні особи (бізнес) активно скуповували валюту. Пік попиту припав на 27 листопада — День подяки у США. Оскільки наступного дня американські банки не працювали, український бізнес намагався провести всі валютні платежі заздалегідь, що створило тиск на гривню.

Історичний максимум та відкат

Волатильність ринку призвела до того, що офіційний курс гривні тимчасово досяг нового історичного максимуму — 42,4015 грн/$1, але згодом відкотився до позначки 42,1928 грн/$1.

На готівковому ринку («в обмінниках») ситуація залишалася стабільною. Станом на кінець місяця долар купували по 42,11 грн, а продавали по 42,45 грн. Цікаво, що банки почали звужувати спред (різницю) між купівлею та продажем, що свідчить про заспокоєння ринку.

Що буде з курсом: прогноз до середини 2026 року

Аналітики фінансової групи КИТ Group пов'язують поточну стабільність із позитивними новинами від МВФ щодо нової програми фінансування та очікуваннями зниження ставки ФРС США.

Експерти очікують, що курс гривні рухатиметься за таким сценарієм:

  • Найближчі 1−2 тижні: коливання в діапазоні 42,12−42,55 грн/$1.
  • Середньострокова перспектива (2−3 місяці): коридор 42,2−42,9 грн/$1.

Щодо довгострокових прогнозів, аналітики налаштовані на продовження плавної девальвації.

«Довгостроково (6+ місяців): найімовірнішим залишається сценарій поступової девальвації гривні. За умови ритмічного надходження обсягів міжнародної допомоги та своєчасного закриття розривів у бюджетному фінансуванні орієнтир — 43,50−44,80 грн/$1 до середини 2026 року з урахуванням реалій військово-політичної ситуації в Україні», — зазначають у компанії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
2 грудня 2025, 13:31
#
Таким темпом 6% за рік. Ще й не погано.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
