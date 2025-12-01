Головне за понеділок: гривня й біткоїн падають, а срібло оновило максимум

Головні фінансові новини за понеділок, 1 грудня.
НБУ різко знизив курс гривні до євро
Нацбанк визначив нові курси валют на вівторок, 2 грудня, різко знизивши гривню у парі з євро.
Курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 49,3149, що на 42 копійки більше, ніж у понеділок (48,8933).
Податкові надходження перевищили план: держбюджет отримав більше, ніж прогнозували
За січень-листопад до загального фонду державного бюджету податків та зборів, які контролює ДПС, надійшло 1 трлн 154,6 млрд грн. Виконання плану за 11 місяців становить 105,2% (+57,3 млрд грн).
Amazon і Google запускають спільний хмарний сервіс після масштабних збоїв
Технологічні гіганти Amazon та Google, які традиційно є запеклими суперниками на ринку хмарних обчислень, оголосили про несподівану співпрацю. Компанії представили спільний сервіс, що дозволить корпоративним клієнтам створювати швидкісні та надійні канали зв'язку між їхніми платформами.
Біткоїн знову «просів» нижче $86 000: крипторинок втратив 5% через злам Yearn Finance та макроекономічний тиск
Ринок криптовалют розпочав грудень із суттєвого падіння. Котирування головної цифрової валюти — біткоїна — просіли нижче позначки у $86 000. Тиск на індустрію посилили як глобальні економічні чинники, так і гучний хакерський злам одного з ключових протоколів.
Срібло пробило стелю у $58: метал подорожчав удвічі за рік, обігнавши фондовий ринок у 6 разів
Ринок дорогоцінних металів встановив новий історичний рекорд. Ціна на срібло вперше в історії перетнула позначку в 58 доларів за унцію. Таким чином, з початку 2025 року вартість металу зросла рівно на 100%, демонструючи динаміку, яка залишає далеко позаду традиційні інструменти фондового ринку.
