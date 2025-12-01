Головне за понеділок: гривня й біткоїн падають, а срібло оновило максимум

НБУ різко знизив курс гривні до євро

Нацбанк визначив нові курси валют на вівторок, 2 грудня, різко знизивши гривню у парі з євро.

Курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 49,3149, що на 42 копійки більше, ніж у понеділок (48,8933).

