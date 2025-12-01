НБУ різко знизив курс гривні до євро

Нацбанк визначив нові курси валют на вівторок, 2 грудня, різко знизивши гривню на 42 копійки у парі з євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 42,3413 грн. Це на 8 копійок більше, ніж у понеділок (42,2660).

Історичний максимум долара: 42,40 (25.11.2025).

Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 49,3149, що на 42 копійки більше, ніж у понеділок (48,8933).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,5342 (у понеділок курс був 11,6633).

