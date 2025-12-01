Нацбанк визначив нові курси валют на вівторок, 2 грудня, різко знизивши гривню на 42 копійки у парі з євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
1 грудня 2025, 15:46
НБУ різко знизив курс гривні до євро
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 42,3413 грн. Це на 8 копійок більше, ніж у понеділок (42,2660).
Історичний максимум долара: 42,40 (25.11.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 49,3149, що на 42 копійки більше, ніж у понеділок (48,8933).
Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).
Курс польського злотого
НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,5342 (у понеділок курс був 11,6633).
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 132 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі