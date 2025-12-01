Біткоїн знову «просів» нижче $86 000: крипторинок втратив 5% через злам Yearn Finance та макроекономічний тиск

Ринок криптовалют розпочав грудень із суттєвого падіння. Котирування головної цифрової валюти — біткоїна — просіли нижче позначки у $86 000. Тиск на індустрію посилили як глобальні економічні чинники, так і гучний хакерський злам одного з ключових протоколів. Про це пише ForkLog.

«Червоний день» для альткоїнів

Корекція біткоїна потягнула за собою весь ринок. Загальна капіталізація криптоактивів скоротилася на 4,9%, опустившись до позначки $3 трлн.

Найбільших втрат зазнали провідні альткоїни:

Solana: впала на 7,2% (до $126);

XRP (Ripple): втратив 6,8% (до $2,04);

Ethereum: знизився на 6% (до $2821);

BNB: просів на 5,4% (до $826).

Макроекономіка: інфляція проти оптимізму

Раніше ринок зростав на очікуваннях, що Федеральна резервна система США (ФРС) знизить ключову ставку у грудні. Наразі трейдери оцінюють ймовірність такого кроку у 87,4%. Однак аналітики попереджають: сам факт зниження може не врятувати ситуацію, оскільки він вже закладений у ціну активів.

Ситуацію погіршує відтік капіталу з інституційних інструментів: у листопаді зі спотових біткоїн-ETF інвестори вивели $3,5 млрд.

Фактор страху: атака на Yearn Finance

Окрім економіки, паніку спровокував інцидент у секторі децентралізованих фінансів (DeFi). Хакери атакували відомий агрегатор дохідності Yearn Finance. Викрадені кошти (1000 ETH) зловмисники одразу відправили через сервіс анонімізації Tornado Cash.

Прогнози: куди піде ціна

Експерти визначили ключові цінові рівні, за якими варто стежити найближчим часом: