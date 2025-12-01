Ринок криптовалют розпочав грудень із суттєвого падіння. Котирування головної цифрової валюти — біткоїна — просіли нижче позначки у $86 000. Тиск на індустрію посилили як глобальні економічні чинники, так і гучний хакерський злам одного з ключових протоколів. Про це пише ForkLog.
Біткоїн знову «просів» нижче $86 000: крипторинок втратив 5% через злам Yearn Finance та макроекономічний тиск
«Червоний день» для альткоїнів
Корекція біткоїна потягнула за собою весь ринок. Загальна капіталізація криптоактивів скоротилася на 4,9%, опустившись до позначки $3 трлн.
Найбільших втрат зазнали провідні альткоїни:
- Solana: впала на 7,2% (до $126);
- XRP (Ripple): втратив 6,8% (до $2,04);
- Ethereum: знизився на 6% (до $2821);
- BNB: просів на 5,4% (до $826).
Макроекономіка: інфляція проти оптимізму
Раніше ринок зростав на очікуваннях, що Федеральна резервна система США (ФРС) знизить ключову ставку у грудні. Наразі трейдери оцінюють ймовірність такого кроку у 87,4%. Однак аналітики попереджають: сам факт зниження може не врятувати ситуацію, оскільки він вже закладений у ціну активів.
Ситуацію погіршує відтік капіталу з інституційних інструментів: у листопаді зі спотових біткоїн-ETF інвестори вивели $3,5 млрд.
Фактор страху: атака на Yearn Finance
Окрім економіки, паніку спровокував інцидент у секторі децентралізованих фінансів (DeFi). Хакери атакували відомий агрегатор дохідності Yearn Finance. Викрадені кошти (1000 ETH) зловмисники одразу відправили через сервіс анонімізації Tornado Cash.
Прогнози: куди піде ціна
Експерти визначили ключові цінові рівні, за якими варто стежити найближчим часом:
- $87 000: критичний рівень підтримки. Якщо ціна втримається вище, можливе відновлення.
- $80 400 — $75 000: сценарій падіння у разі пробою підтримки.
- $95 000 — $100 000: можлива ціль, якщо ФРС знизить ставку.
- $110 000 — $120 000: оптимістичний сценарій, якщо риторика голови ФРС Джерома Пауелла буде м'якою («голубиною»).
