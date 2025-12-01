Multi від Мінфін
1 грудня 2025, 13:24

Срібло пробило стелю у $58: метал подорожчав удвічі за рік, обігнавши фондовий ринок у 6 разів

Ринок дорогоцінних металів встановив новий історичний рекорд. Ціна на срібло вперше в історії перетнула позначку в 58 доларів за унцію. Таким чином, з початку 2025 року вартість металу зросла рівно на 100%, демонструючи динаміку, яка залишає далеко позаду традиційні інструменти фондового ринку.

Ринок дорогоцінних металів встановив новий історичний рекорд.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Перегони активів: метал проти акцій

Нинішнє ралі срібла виглядає аномальним навіть для волатильного ринку сировини. Для порівняння, ключовий індекс американського фондового ринку S&P 500, який відображає стан економіки США, хоч і показує зростання, але воно виглядає скромним на тлі металу.

Статистика 2025 року свідчить: темпи зростання срібла перевищили прибутковість S&P 500 у понад 6 разів. Це вказує на масовий перетік капіталу з паперових активів (акцій) у реальні фізичні ресурси.

Індикатор тривоги

Фінансові аналітики часто розглядають дорогоцінні метали як «канарейку в шахті» — індикатор, що попереджає про небезпеку. Фраза «метали знають, що буде далі» стає лейтмотивом торгів. Такий агресивний попит на срібло може свідчити про те, що великий капітал готується до серйозних економічних потрясінь, інфляційного сплеску або різкого знецінення фіатних валют.

Інвестори скуповують срібло не лише як промислову сировину, а і як захисний актив, очікують подальшої нестабільності.

«Срібний сквіз»

Поточна ситуація на ринку нагадує класичний Short Squeeze. Це явище, коли на ринку виникає дефіцит фізичного металу, але банки та хедж-фонди мають відкриті «паперові» позиції на продаж (ставки на те, що ціна впаде). Коли ціна починає різко рости (як зараз до $58), ці гравці потрапляють у пастку: вони змушені терміново купувати реальне срібло за будь-яку ціну, щоб закрити свої зобов'язання. Цей панічний попит штовхає ціну вертикально вгору. У 2025 році цей ефект підсилюється реальним дефіцитом срібла для виробництва сонячних панелей та електромобілів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Новини по темі
