Amazon і Google запускають спільний хмарний сервіс після масштабних збоїв

Технологічні гіганти Amazon та Google, які традиційно є запеклими суперниками на ринку хмарних обчислень, оголосили про несподівану співпрацю. Компанії представили спільний сервіс, що дозволить корпоративним клієнтам створювати швидкісні та надійні канали зв'язку між їхніми платформами. Про це повідомляє Reuters.

Швидкість замість тижнів очікування

Нова ініціатива покликана вирішити одну з головних проблем індустрії — складність обміну даними між різними провайдерами. Якщо раніше налаштування приватного з'єднання між хмарами Amazon Web Services (AWS) та Google Cloud могло займати тижні, то тепер цей процес скоротиться до кількох хвилин.

Запуск сервісу відбувся трохи більше ніж через місяць після серйозного інциденту. 20 жовтня масштабний збій у роботі AWS вивів з ладу тисячі вебсайтів по всьому світу, включаючи такі популярні платформи, як Snapchat та Reddit. За оцінками аналітичної фірми Parametrix, цей простий коштував американському бізнесу від 500 до 650 мільйонів доларів збитків.

Технічна синергія

Новий продукт об'єднує технології обох компаній: AWS Interconnect-multicloud та Google Cloud Cross-Cloud Interconnect. Мета — покращити сумісність мереж та спростити переміщення даних і додатків.

Першим великим клієнтом, який вже почав використовувати новий підхід, стала компанія Salesforce.

Гонка озброєнь на тлі ШІ

Amazon залишається беззаперечним лідером ринку. У третьому кварталі хмарний підрозділ компанії згенерував 33 мільярди доларів доходу, що більш ніж удвічі перевищує показник Google Cloud (15,16 млрд доларів). Друге місце на ринку посідає Microsoft Azure.

Технологічні гіганти (Alphabet, Microsoft та Amazon) зараз інвестують мільярди доларів у розбудову інфраструктури. Це необхідно для обробки стрімко зростаючого інтернет-трафіку, спричиненого бумом штучного інтелекту, який вимагає колосальних обчислювальних потужностей.