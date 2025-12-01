Податкові надходження перевищили план: держбюджет отримав більше, ніж прогнозували

За січень-листопад до загального фонду державного бюджету податків та зборів, які контролює ДПС, надійшло 1 трлн 154,6 млрд грн. Виконання плану за 11 місяців становить 105,2% (+57,3 млрд грн). Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Вона підкреслила, що щоденні обстріли по енергетиці та інфраструктурі не могли не позначитися на надходженнях до бюджету.

«Через зовнішню агресію великій кількості бізнесу довелося насамперед спрямувати свої зусилля на відновлення процесів. Тиск на організацію виробництва через обмежене електропостачання сильно зріс, що позначилося на обсягах виробленої продукції, а відповідно вплинуло і на обсяги ПДВ та податку на прибуток», — зазначила Карнаух.

За даними податкової, за підсумками листопада надходження платежів — 128,2 млрд грн.

Основні показники: