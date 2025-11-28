Головні фінансові новини ха тиждень, 24−28 листопада.
Головне за тиждень: долар рекордно зріс, скасування деяких податків на вимогу МВФ
Офіційний курс долара встановив новий рекорд
Національний банк України встановив на 26 листопада 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,4015 грн/$. Це новий історичний максимум. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 3 копійки.
Україна погодилася скасувати податкові пільги для доступу до кредитного пакету МВФ
Українська влада погодилася скасувати деякі податкові пільги, щоб забезпечити нове фінансування від Міжнародного валютного фонду.
S&P знизило рейтинг стейблкоїну USDT до рівня «Слабкий»
Агентство Standard & Poor's Global Ratings знизило рейтинг стейблкоїну Tether (USDT) до п'ятого рівня: «Слабкий».
Україна відновила переговори про реструктуризацію боргу за ВВП-варантами
Уряд України та власники ВВП-варантів, виплати за якими прив'язані то темпів економічного зростання, відновили переговори щодо умов реструктуризації цих цінних паперів.
«Київстар» першим у Європі запустив технологію Starlink Direct to Cell для всіх абонентів
Найбільший мобільний оператор України «Київстар» оголосив про масштабний запуск тестування інноваційної технології Direct to Cell від компанії SpaceX. Відтепер усі абоненти оператора на підконтрольній території України отримали можливість користуватися прямим супутниковим зв’язком у місцях, де відсутнє покриття наземної стільникової мережі.
