Офіційний курс долара встановив новий рекорд

Національний банк України встановив на 26 листопада 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,4015 грн/$. Це новий історичний максимум. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 3 копійки.

Офіційні курси

1 долар США — 42,40 грн (42,37 грн станом на 25 листопада);

1 євро — 48,94 грн (48,91 грн станом на 25 листопада).

Курс європейської валюти до гривні також зріс на 3 копійки. Історичний максимум був 2 липня 2025 року, коли євро піднялося до 49,40 грн.

