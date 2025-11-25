Національний банк України встановив на 26 листопада 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,4015 грн/$. Це новий історичний максимум. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 3 копійки.
25 листопада 2025, 16:28
Офіційний курс долара встановив новий рекорд
Офіційні курси
1 долар США — 42,40 грн (42,37 грн станом на 25 листопада);
1 євро — 48,94 грн (48,91 грн станом на 25 листопада).
Курс європейської валюти до гривні також зріс на 3 копійки. Історичний максимум був 2 липня 2025 року, коли євро піднялося до 49,40 грн.
Джерело: Мінфін
