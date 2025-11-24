«Київстар» першим у Європі запустив технологію Starlink Direct to Cell для всіх абонентів

Найбільший мобільний оператор України «Київстар» оголосив про масштабний запуск тестування інноваційної технології Direct to Cell від компанії SpaceX. Відтепер усі абоненти оператора на підконтрольній території України отримали можливість користуватися прямим супутниковим зв’язком у місцях, де відсутнє покриття наземної стільникової мережі. Про це повідомляє прес-служба компанії VEON 24 листопада.

Як це працює: SMS через космос

Нова послуга дозволяє звичайним смартфонам підключатися безпосередньо до супутників Starlink на орбіті, які фактично виконують роль базових станцій мобільного зв'язку.

На етапі тестування сервіс доступний для:

Користувачів смартфонів на базі Android.

Абонентів із 4G-SIM картами.

Наразі функціонал обмежується відправкою та отриманням SMS-повідомлень. У компанії зазначають, що можливості голосових дзвінків та мобільного інтернету (передача даних) будуть додані пізніше.

Головна умова роботи сервісу — абонент повинен перебувати просто неба, щоб телефон мав пряму видимість супутника. Додаткова плата за використання супутникового каналу не стягується — послуга надається в межах чинного тарифного плану.

Критична інфраструктура для блекаутів та фронту

Впровадження Direct to Cell вирішує фундаментальну проблему «мертвих зон». Технологія забезпечує зв'язок у горах, віддалених селах та, що критично важливо для України, на прифронтових територіях, де наземна інфраструктура знищена або пошкоджена.

Крім того, це рішення є страховкою на випадок тривалих блекаутів, коли наземні базові станції можуть вимикатися через брак електроенергії. Україна стала першою країною в Європі та однією з перших у світі, де ця технологія стала доступною для широкого кола користувачів, а не лише для обмежених тестових груп.