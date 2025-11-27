Multi від Мінфін
27 листопада 2025, 10:10

S&P знизило рейтинг стейблкоїну USDT до рівня «Слабкий»

Агентство Standard & Poor's Global Ratings знизило рейтинг стейблкоїну Tether (USDT) до п'ятого рівня: «Слабкий». Це найгірший показник стійкості за шкалою рейтингової агенції, повідомляє Reuters.

Агентство Standard & Poor's Global Ratings знизило рейтинг стейблкоїну Tether (USDT) до п'ятого рівня: «Слабкий».

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Оцінка стабільності стейблкоїнів

S&P Global запровадило шкалу оцінки стабільності стейблкоїнів два роки тому. Шкала включає п'ять рівнів: від «Дуже сильний» до «Слабкий».

Вона показує здатність стейблкоїну зберігати прив'язку до долара США з урахуванням накопичених резервів та системних ризиків.

Стейблкоїни Tether вперше отримали оцінку S&P 12 грудня 2023 на четвертому рівні: «Обмежений». Тоді другий за капіталізацією стейблкоїн компанії Circle (USDC) було оцінено як «Сильний» (№ 2). Це був найкращий рейтинг серед усіх стабільних цифрових активів.

Аналогічну оцінку стійкості отримали стейблкоїни GUSD та USDP. Тобто, першого рівня не удостоївся ніхто. У грудні 2024 року оцінка цифрових активів Tether також залишилася на позначці «Обмежений», незважаючи на значне зростання резервів до $120 млрд.

«На відміну від деяких інших емітентів стейблкоїнів, компанія Tether, зареєстрована в Гонконгу і повністю належить Tether Holdings, зареєстрована на Британських Віргінських островах, не підлягає регулюванню чи нагляду з боку уповноваженого органу США. Це контрастує з деякими емітентами стейблкоїнів, які підлягають нагляду з боку відповідного органу, наприклад, Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк, та зобов'язані дотримуватись правил NYDFS для стейблкоїнів. Ми вважаємо відсутність регулювання та/або нагляду за USDT слабким місцем», — пояснили зниження оцінки у S&P Global.

Причина зниження рейтингу

Зниження рейтингу стейблкоїну USDT також стало наслідком збільшення в резервах частки високоризикованих активів, насамперед біткоїну, а також золота, корпоративних облігацій з низькою прозорістю та забезпечених кредитів.

У S&P відзначили недолік розкриття Tether публічних даних. «Tether продовжує надавати обмежену інформацію про кредитоспроможність своїх кастодіанів, контрагентів або постачальників банківських рахунків», — повідомило S&P.

Проте рейтингове агентство S&P визнає, що стейблкоїн USDT демонструє «помітний рівень цінової стабільності» навіть у періоди високої волатильності ринку криптовалют.

Раніше компанія Tether заявила, що кількість відкритих активних адрес власників стейблкоїнів USDT досягла 500 млн, а загальний обсяг коштів на цих адресах наблизився до $182 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
