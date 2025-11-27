Україна відновила переговори про реструктуризацію боргу за ВВП-варантами

Уряд України та власники ВВП-варантів, виплати за якими прив'язані то темпів економічного зростання, відновили переговори щодо умов реструктуризації цих цінних паперів. Група інвесторів у ці папери на чолі з хедж-фондами підписала цього тижня угоди про нерозголошення, щоб вступити у так звані «обмежені» переговори, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Що це означає

Термін «обмежені» означає, що переговори передбачають обмін непублічною інформацією. Зазвичай, це також передбачає тимчасові обмеження на продаж цінних паперів, оскільки обговорювані теми можуть бути чутливими для ринку.

Серед власників варантів — хедж-фонди Aurelius Capital Management LP та VR Capital Group. Їх консультують Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP та PJT Partners Inc.

У вівторок ВВП-варранти України торгувалися за ціною вище 91 цента за долар номіналу, з початку року вони подорожчали приблизно на 20%.

Україна vs Інвестори

7 листопада міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував заяву, оприлюднену урядом на біржі Euronext. Україна, після успішної реструктуризації єврооблігацій, розпочала складний процес реструктуризації ВВП-варрантів, але поки що не досягла згоди з ключовими інвесторами.

Переговори, що тривали з 16 жовтня по 5 листопада, мали на меті обмін ВВП-варрантів на нові облігації. Однак, сторони не змогли дійти згоди щодо економічних умов.

Пропозиція України:

Україна запропонувала обміняти ВВП-варранти на нові єврооблігації серії С («C Bonds») з коефіцієнтом обміну 1,26.

Графік погашень: Згладжений, у 2030−2032 роках.

Купонна ставка: Починається з 2,5% і поступово зростає до 6,0% до 2030 року.

Грошовий компонент: 6 центів (включно з комісією за згоду) на 1 долар номінальної вартості варрантів для стимулювання участі.

Вимоги Комітету Власників:

Пропозиція інвесторів передбачає обмін на нові облігації серії С із суттєво вищими економічними параметрами, які Україна назвала неприйнятними через невідповідність умовам МВФ:

Збільшення держборгу: Значне збільшення обсягу державного боргу.

Скорочення строку погашення: Із першим суттєвим погашенням вже у 2029 році.

Вищі купонні ставки: У діапазоні від 5% до 7,75%.

Через відсутність прогресу у досягненні згоди Україна відмовилася від подальших пропозицій у рамках цього обмеженого переговорного періоду.

Марченко підкреслив, що попри безпрецедентні виклики через війну та падіння економіки майже на третину, Україна залишається відданою конструктивному діалогу.

Що таке ВВП-варранти: Історія виникнення

У 2015 році, в умовах ослабленої економіки після російського вторгнення до Криму та Донбасу, а також критичного зниження золотовалютних резервів, Україна втратила здатність обслуговувати свої зовнішні зобов’язання.

Тоді з кредиторами було домовлено про реструктуризацію $18 млрд євробондів:

20% суми ($3,6 млрд) було списано.

Натомість, інвестори отримали ВВП-варранти на цю ж суму.

Варранти — це фінансові інструменти, виплати за якими залежать від темпів зростання української економіки. Логіка була простою: якщо економіка зростає, держава може платити; якщо ні — платити не потрібно.

Як працює механізм виплат

ВВП-варранти передбачають виплати лише за виконання низки умов, що мали діяти до 2040 року.

Порогове значення: Виплати починалися лише тоді, коли річний ВВП України перевищував $125,4 млрд (у 2015 році ВВП становив $91 млрд).

Темпи зростання:

Якщо ВВП за рік зростає на 3% або менше — виплат немає.

Якщо зростання становить від 3% до 4% — виплата дорівнює 15% від суми зростання, що перевищує 3% ВВП.

Якщо зростання перевищує 4% — платити потрібно 40% від суми зростання понад 4%, плюс 15% за зростання від 3% до 4%.

Критики цього інструменту завжди зазначали, що він прирікає Україну на потенційно катастрофічні виплати, що робить високе економічне зростання невигідним для держави.

Міністр фінансів Сергій Марченко у 2021 році підрахував:

Навіть при помірному зростанні ВВП, загальні виплати за варрантами можуть сягнути $22 млрд.

Якби ж економіка України до 2040 року досягла рівня Польщі, сумарно довелося б заплатити $80 млрд.

Доля варрантів на ринку

Інвестори спочатку не вірили у швидке зростання економіки. У 2016 році варранти торгувалися лише за 30% від номіналу — власники поспішали позбутися паперів.

Однак, коли економіка України почала відновлюватись у 2021 році, вартість паперів підскочила до 117% від номіналу. У цей момент Уряд почав поступово викуповувати варранти з ринку, побоюючись майбутніх виплат.

Як наслідок, зараз на руках у приватних інвесторів залишилося варрантів на суму $2,6 млрд, які Україна прагне реструктуризувати через війну.