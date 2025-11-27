Multi від Мінфін
27 листопада 2025, 18:49

Україна погодилася скасувати податкові пільги для доступу до кредитного пакету МВФ

Українська влада погодилася скасувати деякі податкові пільги, щоб забезпечити нове фінансування від Міжнародного валютного фонду. Про це пише Bloomberg.

Українська влада погодилася скасувати деякі податкові пільги, щоб забезпечити нове фінансування від Міжнародного валютного фонду.

Кредит від МВФ

У середу МВФ оголосив про угоду на рівні персоналу щодо чотирирічної програми вартістю близько 8 мільярдів доларів, що стало позитивним сигналом для союзників України. Рада директорів кредитора, що базується у Вашингтоні, схвалить програму, як тільки Київ запровадить низку заходів щодо витрат.

На що погодилася Україна

Україна погодилася пришвидшити зусилля щодо запобігання ухиленню від сплати податків та їх уникненню, а також розширити свою податкову базу.

Так звані попередні дії, які вимагаються від Києва, включають скасування кількох податкових пільг для бізнесу та домогосподарств, повідомляють джерела, знайомі з угодою.

Уряд планує запровадити податок на додану вартість для самозайнятих підприємців, які декларують понад 1 мільйон гривень (24 000 доларів США) річного доходу, повідомили джерела на умовах анонімності, оскільки вони не уповноважені коментувати переговори. Ця лазівка ​​широко використовувалася, зокрема великими українськими компаніями та мережами ресторанів, для мінімізації податкових платежів.

За словами джерел, Київ також планує скасувати пільги для посилок, замовлених з-за кордону. Наразі посилки вартістю до 150 євро (174 долари) звільняються від імпортних мит.

Читайте також: МВФ вирішив прибрати можливість зловживань спрощеною системою

Українські законодавці повинні схвалити збалансований бюджет на наступний рік, щоб отримати схвалення ради директорів МВФ.

У заяві Міністерства фінансів йдеться про «посилення політики, що підтримує фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність; підтримку економічного відновлення; а також посилення управлінського та інституційного потенціалу для сприяння довгостроковому зростанню, оскільки Україна рухається до післявоєнної відбудови та європейської інтеграції». МВФ не відповів на запити про коментарі.

Слово за Євросоюзом

Доля угоди залежить від того, чи продовжить Європейський Союз реалізацію плану використання заблокованих активів центрального банку росії. Рішення очікується наступного місяця. Провал може поставити під загрозу фінансування МВФ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Aleksandr09
Aleksandr09
27 листопада 2025, 19:31
#
Берут они, а отдаем мы.
+
0
Coreinside
Coreinside
27 листопада 2025, 19:56
#
ДяяяКуууЄМо!
+
+15
nsns3212
nsns3212
27 листопада 2025, 20:04
#
Сдача национальных интересов, в обмен на аренду бусов под проценты, оце потужно.
потужники уедут в лондон, а платить будут не лохи.
+
0
zevs1
zevs1
27 листопада 2025, 21:01
#
Взяв очередной кредит у МВФ — Правительство очередной раз продало украинский народ.
