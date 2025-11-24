Головні фінансові новини за понеділок, 24 листопада.
Головне за понеділок: долар побив рекорд, уряд не скасовує «Нацкешбек»
Офіційний курс долара побив рекорд, а на міжбанку валюта різко зросла
Офіційний курс долара США встановив новий рекорд у 42,37 грн. Попередній рекорд курсу долара (42,28 грн) тримався з 13 січня 2025 року. Водночас курси долара та євро на міжбанку у понеділок, 24 листопада зросли на 23 копійки та на 34 копійки відповідно.
Мінекономіки офіційно спростувало інформацію про закриття програми «Національний кешбек»
Міністерство економіки України категорично заперечило поширену у ЗМІ інформацію про плани дострокового згортання державної програми «Національний кешбек». У відомстві запевнили, що ініціатива з підтримки вітчизняних виробників продовжує діяти у штатному режимі, а підготовка до її закриття у 2026 році не ведеться.
«Київстар» першим у Європі запустив технологію Starlink Direct to Cell для всіх абонентів
Найбільший мобільний оператор України «Київстар» оголосив про масштабний запуск тестування інноваційної технології Direct to Cell від компанії SpaceX. Відтепер усі абоненти оператора на підконтрольній території України отримали можливість користуватися прямим супутниковим зв’язком у місцях, де відсутнє покриття наземної стільникової мережі.
Мирний план Трампа підштовхнув вгору акції українських компаній
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі (WSE) стрімко дорожчають у понеділок вранці завдяки новинам про прогрес, досягнутий на переговорах між українською та американською делегацією у Женеві щодо мирного плану адміністрації президента США Дональда Трампа.
Revolut підтвердив свій статус найдорожчого стартапу Європи: оцінка компанії зросла до рекордних $75 млрд
Британський фінтех-гігант Revolut Ltd. підтвердив свій статус найдорожчого стартапу Європи, досягнувши оцінки вартості у 75 мільярдів доларів. Це стало результатом останнього раунду продажу акцій, який завершився після тривалих переговорів з інвесторами. Компанія продемонструвала стрімке зростання капіталізації, суттєво перевищивши минулорічний показник у 45 мільярдів доларів.
