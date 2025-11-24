Головне за понеділок: долар побив рекорд, уряд не скасовує «Нацкешбек»

Офіційний курс долара побив рекорд, а на міжбанку валюта різко зросла

Офіційний курс долара США встановив новий рекорд у 42,37 грн. Попередній рекорд курсу долара (42,28 грн) тримався з 13 січня 2025 року. Водночас курси долара та євро на міжбанку у понеділок, 24 листопада зросли на 23 копійки та на 34 копійки відповідно.

Мінекономіки офіційно спростувало інформацію про закриття програми «Національний кешбек»