Мінекономіки офіційно спростувало інформацію про закриття програми «Національний кешбек»

Міністерство економіки України категорично заперечило поширену у ЗМІ інформацію про плани дострокового згортання державної програми «Національний кешбек». У відомстві запевнили, що ініціатива з підтримки вітчизняних виробників продовжує діяти у штатному режимі, а підготовка до її закриття у 2026 році не ведеться. Про це повідомляє прес-служба міністерства 24 листопада.

Позиція міністерства: програма працює стабільно

У відповідь на резонанс, викликаний публікацією постанови Кабміну № 952, Мінекономіки виступило з офіційним роз'ясненням. Ключовий меседж уряду — документів про припинення роботи «Національного кешбеку» не існує.

«Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році. Оприлюднена у медіа інформація не відповідає дійсності», — йдеться у заяві.

Що означають зміни в постанові

Представники міністерства прокоментували зміни, ухвалені урядом 22 листопада, які медіа інтерпретували як підготовку до закриття проєкту через брак коштів. За словами чиновників, ці правки носять виключно бюрократичний характер.

Зміни стосуються «технічного перерозподілу коштів» всередині бюджетних розписів і не є політичним рішенням про скорочення фінансування чи ліквідацію програми. Уряд запевняє, що у разі будь-яких реальних змін, які впливатимуть на користувачів, громадськість буде поінформована завчасно.

«Наразі програма триває, а всі процеси працюють у звичайному режимі», — підсумували в Мінекономіки.

Нагадаємо, що раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що уряд України ухвалив рішення про фіналізацію масштабної програми стимулювання попиту «Національний кешбек». Офіційно проєкт має завершитися у травні 2026 року, проте через дефіцит бюджетних коштів реальна зупинка нарахувань може статися значно раніше — вже на початку наступного року.