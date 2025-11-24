Мирний план Трампа підштовхнув вгору акції українських компаній

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі (WSE) стрімко дорожчають у понеділок вранці завдяки новинам про прогрес, досягнутий на переговорах між українською та американською делегацією у Женеві щодо мирного плану адміністрації президента США Дональда Трампа. На відкритті торгів українські акції подорожчали на 6−20%, передає Інтерфакс-Україна.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Реакція акцій на переговори

За даними WSE, через годину з початку торгів після деякої корекції курс акцій найбільшого в країні виробника цукру «Астарта» зростав на 4,95%, Milkiland — на 12,5%, агрохолдингів KSG-Agro, ІМК та «Агротон» — на 9,79%, 4,69% та 15,16% відповідно.

Акції Coal Energy із зупиненими через війну шахтами виросли в ціні на 13,07%, а агрохолдингу «Кернел», які не входять до складу індексу через малий free-float, додали 5,75%.

На Лондонській біржі (LSE), де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, акції гірничорудної компанії Ferrexpo підскочили в ціні на 24,78%, акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП подорожчали на 6,41%.

Передісторія

Як писав «Мінфін», 23 листопада 2025 року представники Сполучених Штатів та України зустрілися в Женеві для обговорення американської мирної пропозиції.

Переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого й тривалого миру. Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними.