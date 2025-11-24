Revolut підтвердив свій статус найдорожчого стартапу Європи: оцінка компанії зросла до рекордних $75 млрд

Британський фінтех-гігант Revolut Ltd. підтвердив свій статус найдорожчого стартапу Європи, досягнувши оцінки вартості у 75 мільярдів доларів . Це стало результатом останнього раунду продажу акцій, який завершився після тривалих переговорів з інвесторами. Компанія продемонструвала стрімке зростання капіталізації, суттєво перевищивши минулорічний показник у 45 мільярдів доларів. Про це повідомляє Bloomberg 24 листопада.

Зірковий склад інвесторів

Раунд очолили провідні інвестиційні фонди Coatue, Greenoaks, Dragoneer та Fidelity Management & Research Company.

Особливу увагу ринку привернула участь нових гравців. Серед них — венчурний підрозділ чіпмейкера Nvidia Corp. (NVentures), а також відомі фонди Andreessen Horowitz, Franklin Templeton і клієнти під управлінням T. Rowe Price.

Ця угода дозволила чинним співробітникам Revolut продати свої акції. Це вже п'ятий випадок в історії компанії, коли працівникам надається така можливість для монетизації своєї частки в успіху бізнесу.

Глобальна експансія: план на 100 мільйонів клієнтів

Revolut, який позиціонує себе як «фінансовий супердодаток», пропонує широкий спектр послуг: від поточних рахунків і міжнародних переказів до торгівлі акціями, криптовалютами та інструментів для бюджетування.

Зараз клієнтська база банку налічує близько 65 мільйонів користувачів. Компанія ставить амбітну мету збільшити цю цифру до 100 мільйонів. Для цього Revolut планує інвестувати 13 мільярдів доларів у розвиток.

Стратегія розширення включає:

Вихід на ринки 30 нових країн майже в усіх ключових географічних регіонах.

Проходження складних і дорогих процедур отримання регуляторних дозволів у кожній з цих юрисдикцій.

Генеральний директор Нік Сторонський також продовжує фокусуватися на отриманні повної банківської ліцензії у Великій Британії — на домашньому ринку компанії.

Revolut дорожчий за традиційні банки

Оцінка в 75 мільярдів доларів робить Revolut не просто «дорогим стартапом», а фінансовим гігантом, який за капіталізацією обганяє стовпів європейської банківської системи.

Для порівняння, ринкова вартість британського банку Barclays (історія якого налічує понад 300 років) становить близько 40−45 мільярдів доларів. Французький Société Générale оцінюється ще дешевше. Тобто цифровий банк, заснований у 2015 році, який не має тисяч фізичних відділень, тепер коштує майже вдвічі більше, ніж деякі системні банки Європи.

Така висока оцінка базується не на поточних активах (які у традиційних банків значно більші), а на темпах зростання та технологічності. Інвестори платять «премію» за те, що Revolut масштабується як IT-компанія, а не як класична фінансова установа.

Також варто зазначити участь Nvidia. Інвестиція від виробника чіпів № 1 у світі свідчить про те, що Revolut планує глибшу інтеграцію штучного інтелекту у свої фінансові продукти — від персоналізованих порад до алгоритмічного трейдингу.