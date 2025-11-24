Офіційний курс долара США встановив новий рекорд у 42,37 грн. Водночас курси долара та євро на міжбанку у понеділок, 24 листопада зросли на 23 копійки та на 34 копійки відповідно. Про це свідчать дані торгів.
24 листопада 2025, 17:27
Офіційний курс долара побив рекорд, а на міжбанку валюта різко зросла
|
Відкриття 24 листопада
|
Закриття 24 листопада
|
Зміни
|
42,24/42,27
|
42,47/42,50
|
23/23
|
48,63/48,66
|
48,97/48,99
|
34/33
Офіційний курс: долар — 42,37 грн, євро — 48,92 грн.
Попередній рекорд курсу долара (42,28 грн) тримався з 13 січня 2025 року.
Середній курс у банках: 42,10−41,50 грн/долар, 48,58−49,15 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,48−42,60, євро — 48,58−49,15 грн.
Джерело: Мінфін
