ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
19 листопада 2025, 20:00

Головне за середу: легалізацію крипти відкладено, НБУ оштрафував RozetkaPay та Portmone, акції Google побили рекорд

Головні фінансові новини за середу, 19 листопада.

Головні фінансові новини за середу, 19 листопада.

Легалізацію криптовалюти в Україні відкладають: Гетманцев назвав орієнтовний термін

Верховна Рада не встигне до кінця поточного року ухвалити закон про віртуальні активи, який передбачає легалізацію та оподаткування доходів від криптовалюти. Голосування за ключовий документ тепер очікується на початку 2026 року. Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

RozetkaPay та Portmone отримали мільйонні штрафи від НБУ: що порушили компанії

Національний банк за порушення законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, та законодавства про захист прав споживачів застосував до ТОВ «ФК «ЕВО» (ТМ RozetkaPay) та ТОВ «ФК МБК» з Portmone Group заходи впливу, у тому числі наклав штрафи на загальну суму 21,4 млн грн.

NovaPay запустила послугу бронювання готівки у відділеннях Нової пошти

Клієнти фінансового сервісу NovaPay отримали можливість заздалегідь замовляти великі суми готівки через мобільний застосунок для гарантованого отримання у відділеннях «Нової пошти». Послуга вже доступна у більш ніж 3600 точках по всій країні, що значно спрощує доступ до готівкових коштів.

НКЦПФР готова підтримати перше IPO в Україні — Магомедов

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) впроваджує нові механізми, спрямовані на переведення бізнес-інвестицій з тіні («угод на серветці») у прозорий формат. Про це заявив голова Комісії Руслан Магомедов.

Історичний рекорд: акції Google пробили $300 на тлі запуску Gemini 3 та інвестицій Воррена Баффета

Материнська компанія Google — Alphabet — встановила новий історичний максимум на фондовому ринку. Вартість акцій технологічного гіганта (тікер GOOGL) вперше в історії перевищила психологічну позначку у 300 доларів за штуку, підскочивши більш ніж на 5% на початку торгів у середу, 19 листопада. Таке стрімке зростання стало реакцією ринку на подвійний позитив: презентацію нової моделі штучного інтелекту Gemini 3 та новини про масштабні інвестиції від конгломерату Berkshire Hathaway.

Джерело: Мінфін
