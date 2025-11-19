Головне за середу: легалізацію крипти відкладено, НБУ оштрафував RozetkaPay та Portmone, акції Google побили рекорд

Легалізацію криптовалюти в Україні відкладають: Гетманцев назвав орієнтовний термін

Верховна Рада не встигне до кінця поточного року ухвалити закон про віртуальні активи, який передбачає легалізацію та оподаткування доходів від криптовалюти. Голосування за ключовий документ тепер очікується на початку 2026 року. Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

