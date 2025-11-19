RozetkaPay та Portmone отримали мільйонні штрафи від НБУ: що порушили компанії

Національний банк за порушення законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, та законодавства про захист прав споживачів застосував до ТОВ «ФК «ЕВО» (ТМ RozetkaPay) та ТОВ «ФК МБК» з Portmone Group заходи впливу, у тому числі наклав штрафи на загальну суму 21,4 млн грн. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Що порушили компанії

«ЕВО» оштрафовано на 13,6 млн грн за низку порушень, виявлених під час планової перевірки у червні-серпні 2025 року, зокрема, компанія допускала порушення у здійсненні касових операцій, неналежне ведення рахунків клієнтів, порушення вимог щодо захисту інформації, проблеми у процесі емісії та еквайрингу платіжних інструментів, а також недоліки у договорах з клієнтами.

«МБК», згідно з результатами перевірки за березень-травень 2025 року, має сплатити 7,8 млн грн штрафу за порушення вимог щодо емісії платіжних інструментів, зберігання клієнтської інформації та дотримання пруденційних нормативів.

Обидві компанії зобов’язані сплатити штрафи протягом 14 календарних днів з моменту отримання рішення комітету з нагляду, а також усунути порушення та вжити заходів для недопущення їх у майбутньому до 17 грудня 2025 року.