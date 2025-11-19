Клієнти фінансового сервісу NovaPay отримали можливість заздалегідь замовляти великі суми готівки через мобільний застосунок для гарантованого отримання у відділеннях «Нової пошти». Послуга вже доступна у більш ніж 3600 точках по всій країні, що значно спрощує доступ до готівкових коштів. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
NovaPay запустила послугу бронювання готівки у відділеннях Нової пошти
Як працює послуга та ліміти
Компанія запровадила цю функцію для тих, кому потрібно зняти суму, якої може не бути в касі в конкретний момент. Алгоритм дій виглядає наступним чином:
- Клієнт замовляє необхідну суму через застосунок NovaPay.
- Деталі замовлення (час та відділення) узгоджуються з оператором через дзвінок або чат.
- Клієнт приходить у відділення та отримує гроші.
Діапазон суми замовлення становить від 5 000 до 100 000 гривень на день. Це дозволяє користувачам планувати свої фінансові операції без ризику зіткнутися з відсутністю готівки в касі.
Тарифи: за що доведеться платити
Важливо розрізняти плату за саме бронювання коштів та комісію за їх зняття. Як пояснила Яна Левада, директорка департаменту з розвитку бізнесу NovaPay, компанія не стягує додаткових грошей за функцію замовлення. Однак стандартна комісія за видачу готівки залишається.
«Комісія при замовленні готівки через застосунок така сама, як і при звичайному знятті коштів у відділенні за штрихкодом», — наголосила Левада.
Умови тарифікації:
- Стандартна комісія: 0,5% від суми зняття.
- Для фізичних осіб: мінімум 10 грн.
- Для ФОП: мінімум 15 грн.
Клієнти можуть знімати кошти безкоштовно (0% комісії), якщо це цільові надходження:
- заробітна плата;
- післяплата за посилки;
- дохід від облігацій.
Також діє пільговий ліміт: зняття до 100 000 грн на місяць здійснюється без комісії.
«При знятті за штрихкодом діють ті самі обмеження НБУ та залежність від наявності готівки у відділенні», — підкреслила топ-менеджерка NovaPay.
Коментарі