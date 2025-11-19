NovaPay запустила послугу бронювання готівки у відділеннях Нової пошти

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 листопада 2025, 13:11

NovaPay запустила послугу бронювання готівки у відділеннях Нової пошти

Клієнти фінансового сервісу NovaPay отримали можливість заздалегідь замовляти великі суми готівки через мобільний застосунок для гарантованого отримання у відділеннях «Нової пошти». Послуга вже доступна у більш ніж 3600 точках по всій країні, що значно спрощує доступ до готівкових коштів. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Клієнти фінансового сервісу NovaPay отримали можливість заздалегідь замовляти великі суми готівки через мобільний застосунок для гарантованого отримання у відділеннях «Нової пошти».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працює послуга та ліміти

Компанія запровадила цю функцію для тих, кому потрібно зняти суму, якої може не бути в касі в конкретний момент. Алгоритм дій виглядає наступним чином:

  • Клієнт замовляє необхідну суму через застосунок NovaPay.
  • Деталі замовлення (час та відділення) узгоджуються з оператором через дзвінок або чат.
  • Клієнт приходить у відділення та отримує гроші.

Діапазон суми замовлення становить від 5 000 до 100 000 гривень на день. Це дозволяє користувачам планувати свої фінансові операції без ризику зіткнутися з відсутністю готівки в касі.

Тарифи: за що доведеться платити

Важливо розрізняти плату за саме бронювання коштів та комісію за їх зняття. Як пояснила Яна Левада, директорка департаменту з розвитку бізнесу NovaPay, компанія не стягує додаткових грошей за функцію замовлення. Однак стандартна комісія за видачу готівки залишається.

«Комісія при замовленні готівки через застосунок така сама, як і при звичайному знятті коштів у відділенні за штрихкодом», — наголосила Левада.

Умови тарифікації:

  • Стандартна комісія: 0,5% від суми зняття.
  • Для фізичних осіб: мінімум 10 грн.
  • Для ФОП: мінімум 15 грн.

Клієнти можуть знімати кошти безкоштовно (0% комісії), якщо це цільові надходження:

  • заробітна плата;
  • післяплата за посилки;
  • дохід від облігацій.

Також діє пільговий ліміт: зняття до 100 000 грн на місяць здійснюється без комісії.

«При знятті за штрихкодом діють ті самі обмеження НБУ та залежність від наявності готівки у відділенні», — підкреслила топ-менеджерка NovaPay.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами