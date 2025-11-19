NovaPay запустила послугу бронювання готівки у відділеннях Нової пошти

Клієнти фінансового сервісу NovaPay отримали можливість заздалегідь замовляти великі суми готівки через мобільний застосунок для гарантованого отримання у відділеннях «Нової пошти». Послуга вже доступна у більш ніж 3600 точках по всій країні, що значно спрощує доступ до готівкових коштів. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Як працює послуга та ліміти

Компанія запровадила цю функцію для тих, кому потрібно зняти суму, якої може не бути в касі в конкретний момент. Алгоритм дій виглядає наступним чином:

Клієнт замовляє необхідну суму через застосунок NovaPay.

Деталі замовлення (час та відділення) узгоджуються з оператором через дзвінок або чат.

Клієнт приходить у відділення та отримує гроші.

Діапазон суми замовлення становить від 5 000 до 100 000 гривень на день. Це дозволяє користувачам планувати свої фінансові операції без ризику зіткнутися з відсутністю готівки в касі.

Тарифи: за що доведеться платити

Важливо розрізняти плату за саме бронювання коштів та комісію за їх зняття. Як пояснила Яна Левада, директорка департаменту з розвитку бізнесу NovaPay, компанія не стягує додаткових грошей за функцію замовлення. Однак стандартна комісія за видачу готівки залишається.

«Комісія при замовленні готівки через застосунок така сама, як і при звичайному знятті коштів у відділенні за штрихкодом», — наголосила Левада.

Умови тарифікації:

Стандартна комісія: 0,5% від суми зняття.

Для фізичних осіб: мінімум 10 грн.

Для ФОП: мінімум 15 грн.

Клієнти можуть знімати кошти безкоштовно (0% комісії), якщо це цільові надходження:

заробітна плата;

післяплата за посилки;

дохід від облігацій.

Також діє пільговий ліміт: зняття до 100 000 грн на місяць здійснюється без комісії.

«При знятті за штрихкодом діють ті самі обмеження НБУ та залежність від наявності готівки у відділенні», — підкреслила топ-менеджерка NovaPay.