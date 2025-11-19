Multi від Мінфін
19 листопада 2025, 16:51

НКЦПФР готова підтримати перше IPO в Україні — Магомедов

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) впроваджує нові механізми, спрямовані на переведення бізнес-інвестицій з тіні («угод на серветці») у прозорий формат. Про це заявив голова Комісії Руслан Магомедов під час GET Business Festival 2025.

НКЦПФР готова підтримати перше IPO в Україні
Фото: nssmc.gov.ua

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За його словами, НКЦПФР готова максимально сприяти компанії, яка стане першою в історії публічного розміщення акцій (IPO) в Україні.

«Чи готова Україна до першого IPO? Так, готова. Є внутрішній капітал, є попит на інвестиції… НКЦПФР готова підтримати компанію, яка стане першою. Ми забезпечимо супровід і максимально сприятимемо процесу», — підкреслив Магомедов.

Ключові інструменти для вирівнювання умов

Руслан Магомедов зазначив, що наразі ринок капіталу зведено переважно до одного інструмента — ОВДП (Облігацій внутрішньої державної позики), що не дає бізнесу відповіді про потенціал залучення коштів через власні акції чи облігації.

Для вирівнювання умов та відкриття корпоративному сектору доступу до заощаджень населення НКЦПФР просуває два ключові інструменти:

  • Індивідуальні інвестиційні рахунки (ІІР): Комісія вже підготувала відповідний законопроєкт. Ідея ІІР полягає в тому, що громадяни України, які інвестують у вітчизняні цінні папери протягом 5 років, зможуть забрати кошти без податків. Це зніме податкову нерівність між ОВДП та корпоративними паперами, відкриваючи бізнесу прямий доступ до капіталу населення.
  • Закриті випуски цінних паперів: НКЦПФР планує запустити цей інструмент для венчурного інвестування та початкових етапів залучення коштів. Він дозволить бізнесу розміщувати цінні папери серед обмеженого кола осіб.

«Ми хочемо зараз запустити так званий MVP (Minimum Viable Product) і дати цей інструмент невеликому бізнесу. Якщо він запрацює, він швидко пошириться завдяки «сарафанному радіо», — пояснив Магомедов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
