Головні фінансові новини за вівторок, 18 листопада.
Головне за вівторок: збій Cloudflare, фейк про 5000 гривень, облік ввезення готівки
Глобальний збій сервісу Cloudflare: постраждали сотні сайтів по всьому світу
Американський оператор Cloudflare повідомив про масштабну технічну несправність, яка сьогодні призвела до збоїв у роботі великих сервісів, зокрема і в Україні. Як повідомляється, постраждала велика кількість сайтів, які використовують інфраструктуру компанії: за даними порталу AlleStörungen, скарги надходили переважно від користувачів ChatGPT, X та Spotify.
Біткоїн впав нижче $90 000, Ethereum — $3 000
НБУ спростував фейк про «нову банкноту 5000 гривень»
У соцмережах та окремих медіа поширюється відео з нібито дизайном нової української банкноти номіналом 5000 гривень. У регуляторі пояснюють: на відео зображений не проєкт нової купюри, а презентаційний виріб «Пантелеймон Куліш», створений ще у 2008 році для демонстрації технологічних можливостей Банкнотно-монетного двору НБУ.
НАБУ пропонує запровадити суворий облік ввезення готівкової валюти
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) ініціює створення нової системи контролю за імпортом готівкової іноземної валюти в Україну. Це пов'язано з розслідуванням гучної справи «Мідас», у якій детективи вилучили велику суму доларів в оригінальному пакуванні Федеральної резервної системи (ФРС) США, але не змогли встановити їх походження.
Глава Google попередив про наслідки можливого краху «бульбашки ШІ»
Генеральний директор Alphabet (материнської компанії Google) Сундар Пічаї попередив, що у разі розриву «бульбашки» на ринку штучного інтелекту постраждають абсолютно всі гравці. В інтерв'ю BBC він визнав наявність елементів ірраціональності у нинішньому інвестиційному бумі, хоча й наголосив на довгостроковому потенціалі технології.
Коментарі