Головне за вівторок: збій Cloudflare, фейк про 5000 гривень, облік ввезення готівки

Глобальний збій сервісу Cloudflare: постраждали сотні сайтів по всьому світу

Американський оператор Cloudflare повідомив про масштабну технічну несправність, яка сьогодні призвела до збоїв у роботі великих сервісів, зокрема і в Україні. Як повідомляється, постраждала велика кількість сайтів, які використовують інфраструктуру компанії: за даними порталу AlleStörungen, скарги надходили переважно від користувачів ChatGPT, X та Spotify.

