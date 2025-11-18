Глобальний збій сервісу Cloudflare: постраждала велика кількість сайтів

Американський оператор Cloudflare повідомив про масштабну технічну несправність, яка сьогодні призвела до збоїв у роботі великих сервісів, зокрема і в Україні.

Збій сервісу

Як повідомляється, постраждала велика кількість сайтів, які використовують інфраструктуру компанії: за даними порталу AlleStörungen, скарги надходили переважно від користувачів ChatGPT, X та Spotify.

«Cloudflare відомо про проблему, яка стосується кількох клієнтів, і ми проводимо розслідування», — зазначили в самій компанії.

Через кілька хвилин компанія повідомила про часткове відновлення сервісів, але попередила про можливі підвищені помилки.

Причина збою

Пізніше оператор оголосив, що помилка знайдена та усунена. Причину збою Cloudflare не розкриває.

Cloudflare обслуговує близько 20% всіх сайтів у світі, надаючи інфраструктуру, системи захисту та розподілу навантаження.