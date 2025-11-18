Глава Google попередив про наслідки можливого краху «бульбашки ШІ»

Генеральний директор Alphabet (материнської компанії Google) Сундар Пічаї попередив, що у разі розриву «бульбашки» на ринку штучного інтелекту постраждають абсолютно всі гравці. В інтерв'ю BBC він визнав наявність елементів ірраціональності у нинішньому інвестиційному бумі, хоча й наголосив на довгостроковому потенціалі технології.

Що сказав Пічаї

Пічаї зазначив, що хоча зростання інвестицій у ШІ є надзвичайним моментом, у нинішньому ажіотажі присутні елементи ірраціональності. На запитання, чи буде Google мати імунітет до краху ринку, він відповів: «Я думаю, що жодна компанія не буде застрахована, включаючи нас».

Топменеджер провів паралель з епохою доткомів кінця 1990-х: «Ми можемо озирнутися на інтернет. Очевидно, що було багато надлишкових інвестицій, але ніхто з нас не сумнівається, що інтернет був чимось значущим».

Фінансові рекорди та позиція Google

Попередження пролунало на тлі шаленого зростання оцінок технологічних компаній. Капіталізація Alphabet подвоїлася за сім місяців, досягнувши $3,5 трлн, завдяки впевненості ринку в здатності компанії конкурувати з OpenAI. Водночас вартість конкурента Nvidia сягнула історичних $5 трлн.

Проте Пічаї вважає, що унікальна модель Google, яка володіє повним пакетом технологій — від власних чипів і центрів обробки даних до платформ на кшталт YouTube — дозволяє компанії краще пережити будь-яку ринкову турбулентність, ніж конкуренти.

Енергетичні виклики та інвестиції в Британію

Окрему увагу Пічаї приділив енергетичним викликам. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), минулого року ШІ спожив 1,5% світової електроенергії. Пічаї визнав, що це ускладнює досягнення кліматичних цілей компанії, хоча мета «net zero» (нульові викиди) до 2030 року залишається в силі.

Також було підтверджено наміри інвестувати £5 млрд у розвиток ШІ-інфраструктури та досліджень у Великій Британії протягом наступних двох років, включаючи розвиток підрозділу DeepMind у Лондоні.